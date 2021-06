NBA : Rencontrez Jahmani Swanson, le Michael Jordan 1.30

Le basket-ball a longtemps été un sport interdit au court. Et d’une certaine manière c’est toujours le cas. Dans les catégories inférieures, parfois la taille ou le développement possible d’un joueur est plus important que le talent, bien que des joueurs comme Spud Webb, Muggsy Bogues ou Earl Boykins aient été chargés de semer les exceptions.

Après tout, pour avoir une carrière remarquable dans la NBA à partir d’une petite taille, vous devez être une superclasse, quelque chose qui est disponible pour très peu, comme Isaiah Thomas la saison dernière. Et même avec tout, les petits joueurs, toujours dépendants de l’explosivité de leur bas du corps, sont très exposés à toute blessure les privant de cette sixième vitesse qui les rend différents.

Cependant, cela ne signifie rien pour Jahmani Swanson, surnommé Mani Love, ou le « Michael Jordan des petites gens ». Swanson, 32 ans, mesure 1,30 mètre avec une sorte d’achondroplasie ou de nanisme, ce qui ne l’a pas empêché de devenir une référence sur les courts de New York, sa ville.

“Si j’avais 1,55, j’aurais pu atteindre la NBA. Je suis meilleur que beaucoup de ceux qui y jouent”, a déclaré Swanson dans une interview avec Bleacher Report l’année dernière. Mani Love joue pour les New York Towers, son équipe natale de la Dwarf Athletic Association, une ligue où des personnes de petite taille jouent à des jeux de différents sports. Bien que Swanson soit un peu le même, car grâce à lui, son équipe a joué des matchs d’exhibition contre des équipes de personnes de taille normale que l’on peut voir sur YouTube.

Le secret de Swanson pour être si grand quand il est si petit est simple : le dévouement et la passion. “J’ai grandi en dormant avec un ballon de basket au lieu d’un ours en peluche”, a-t-il déclaré dans l’interview susmentionnée. Maintenant, continuez à faire son truc sur n’importe quel terrain où ils l’exigent, alors ne soyez pas surpris si vous voyez un crossover fait par un homme de petite taille qui vous laissera la bouche ouverte. C’est l’œuvre de Mani Love.