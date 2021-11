NBA | Ricky Rubio avait besoin d’un moment comme celui-ci

En pleine floraison de jeunes figures, un jour après Pedro Acosta deviendra champion du monde de Moto3 à 17 ans, et un jour avant Image de balise Carlos Alcaraz sera présenté en première dans le Finales ATP NextGen à 18 ans, l’une des premières valeurs que le sport espagnol a donné, peut-être le plus ancien, Ricky Rubio, a joué dans sa plus brillante performance dans le NBA, déjà réglé à l’échéance. Ricky a obtenu sa meilleure note dans le tournoi : 37 points, 10 passes décisives, 8 sur 9 en triple. Il l’a fait aussi sur une grande place : le Madison de New York. Même James Lebron vibré sur les réseaux sociaux en pleine exposition : « Rubio devient fou !. Le meneur d’El Masnou s’est vengé lors d’une nuit magique, dans la Mecque du basket, dans la ligue des as… la secousse de leurs transfertsDégoût après dégoût Ricky avait besoin d’un moment comme celui-ci, qui le placera dans sa vraie dimension… Et qui risque de le catapulter dans une grande équipe. Il s’était déjà senti leader dans l’équipe nationale espagnole, en la conquête de la Coupe du monde 2019, où il a été nommé MVP. Mais la NBA, c’est autre chose.

Rubio a fait ses débuts en Ligue ACB à 14 ans et 11 mois. Y a-t-il quelqu’un de plus précoce ? Le 21 octobre, il a eu 31 ans. Il a consacré plus de la moitié de sa vie au basket professionnel, toujours dans l’élite, même s’il n’a pas vraiment rompu comme une grande étoile jusqu’à il y a quelques saisons. Il a toujours été un énorme meneur de jeu, qui a fait jouer ses coéquipiers, qui a défendu, volé et aidé. Comme il le dit lui-même : « Aidé les autres à briller ». Mais il avait le déficit de score. Et aussi de leadership. Cela a changé, radicalement, en cet été stellaire 2019. Rubio est désormais un autre joueur, plus offensif, plus décisif, plus patron… Il a expliqué sa reconversion lors de la conférence de presse suivante : un processus plus long que prévu, mais chacun a sa propre voie ». Une grande leçon pour tant de jeunes qui viennent.