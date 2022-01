NBA Ricky Rubio rumeurs sur le marché et les options Indiana Pacers

Les joueurs de la NBA ne sont qu’un produit avec lequel les franchises jouent à leur guise. Cette réflexion a été faite plus d’une fois par Ricky Rubio, blasé par les transferts constants auxquels il a participé tout au long de sa carrière. Ses performances remarquables partout où il est allé n’ont pas été un obstacle pour que le génie de Mas Nou ait dû se résigner à ne pas faire partie d’un projet à long terme depuis qu’il a quitté Minneapolis. Quand il semblait avoir trouvé sa place dans les Cleveland Cavaliers, ils se sont déchaînés Rumeurs NBA d’une sortie au marché en ce mois de terme qu’il y a encore pour qu’ils fassent un virement. Il existe plusieurs franchises intéressées, mais depuis as.com, elles pointent dans une direction spécifique : Indiana Pacers.

Il n’y a rien à redire en Ohio sur tout ce que Ricky a contribué jusqu’au moment de la blessure, mais une jeune franchise qui s’est retrouvée dans une situation concurrentielle bien meilleure que prévu, veut explorer ses options pour consolider dans la zone noble de la table et donner une accélération brutale de son processus de reconstruction, se battant déjà à court terme pour des objectifs aussi marquants que passer les éliminatoires. C’est ce qui les rend réticents à garder Rubio sur la liste, sachant qu’il ne pourra pas concourir avant la saison prochaine. Leur nom a été mis sur le marché et ils attendent de recevoir des offres qui arrivent déjà, ayant au maximum l’accepter pour pouvoir se procurer un joueur extérieur capable de marquer.

Caris LeVert est l’homme tant attendu par les Cavs

Bien que Sexton et Ricky soient blessés, la signature de Rondo et la polyvalence de Garland poussent les Cavs à rechercher un profil de joueur plus offensif capable de générer leurs propres tirs. Buddy Hield, Terrence Ross, Josh Jackson et Dennis Schröder ont sonné, mais celui qui semble le plus proche de pouvoir atterrir à Cleveland provoquant le départ de Ricky Rubio, est le gardien des Indiana Pacers qui a tant souffert ces derniers temps : Caris LeVert. Pour que le transfert prenne effet, il suffirait d’offrir à Ricky un premier tour de Draft protégé et un second. Cela augmenterait considérablement la compétitivité des Ohio, mais laisserait à nouveau les Espagnols dans une situation compromise.