NBA samedi – Accessoires des joueurs des Sixers contre les Bulls

Cela fait bizarre de faire cela à cause de combien nous avons vu Joel Embiid dominer au cours des dernières saisons, mais je m’attends à ce qu’il soit en deçà de l’accessoire de joueur de 25,5 points de Tipico Sportsbook pour lui. Pour une raison quelconque, Embiid n’a pas mis le ballon dans le panier cette saison. Il ne tire que 41,2% du terrain et a marqué 20 points ou plus en seulement trois des huit matchs.

Bien sûr, Embiid pourrait très bien sortir de son marasme et revenir en forme, mais s’attendre à ce que cela se produise serait simplement ignorer ce qui s’est passé cette saison et parier sur le nom plutôt que sur le produit. Si c’est votre instinct, c’est compréhensible et pourrait facilement porter ses fruits. Je m’en tiens à ce que j’ai vu à ce stade de la saison, cependant.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Joc Pederson célèbre la victoire des World Series avec ses perles et un cigare est une humeur

voir 7 images