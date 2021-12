NBA samedi – Cavaliers contre les accessoires des joueurs Bucks

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Notre beau début de mois a été gâché par une liste de 1 à 3 mardis. Maintenant 11-8 un peu après la mi-décembre, voyons si nous pouvons nous remettre sur les rails ce samedi.

Les Milwaukee Bucks et les Cleveland Cavaliers sont deux équipes qui volent haut ces derniers temps. Les Cavs, vainqueurs de cinq matchs de suite, jouent certains de leurs meilleurs ballons de la saison. Les Bucks sont de retour à jouer extrêmement bien après un début de saison lent en raison de blessures.

Cependant, ce match entre deux des meilleurs de la Conférence Est sera incomplet. Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez et Khris Middleton sont tous sortis pour Milwaukee, tandis que Collin Sexton, Isaac Okoro et Evan Mobley sont les noms notables qui ne joueront pas pour Cleveland ce soir. Nous jetterons un œil aux joueurs actifs et au chiffre qui pourraient être en lice pour de bonnes performances.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook

Jarrett Allen – Plus de 11,5 rebonds (-114)



(Photo AP/David Zalubowski)

Il n’y aura pas grand monde sur le chemin de Jarrett Allen s’il veut prendre des rebonds ce soir. Il a une moyenne de 11,0 cette saison et ne sera pas gêné par Brook Lopez, Giannis ou même son propre coéquipier Evan Mobley; tous les presque 7 pieds qui ne vont pas jouer dans ce match.

Au lieu de cela, ce seront DeMarcus Cousins ​​et Sandro Mamukelashvili qui essaieront de prendre des rebonds à Allen. Ils échoueront dans leurs tentatives pour le retirer complètement du verre. Allen devrait pouvoir saisir 12 planches ce soir avec une relative facilité. Prenez le dessus et ayez confiance en lui.

Grayson Allen – Plus de 2,5 marques à trois points (-143)



(Chuck Cook-USA TODAY Sports)

Je ne vous blâme pas si vous ne gardez pas un œil sur Grayson Allen. Il n’est plus aussi populaire qu’il l’était à Duke, ne fait pas la une des journaux pour faire trébucher les gens et n’est pas un nom éclaboussant à travers la NBA. Je vais donc vous renseigner sur ce secret ; Allen est juste en dehors du classement des 10 meilleurs joueurs pour la plupart des trois points par match (3,0) et se connecte à un taux de 41,7%.

En bref, Grayson Allen est un formidable tireur à trois points. Il a remporté 12 (!!) trios vendredi soir à la Nouvelle-Orléans et aura probablement un feu vert similaire contre les Cavs samedi étant donné les nombreux joueurs manquants dans l’offensive de Milwaukee. Trois points ou plus à trois points semblent inévitables et je serais assez surpris s’il n’y parvenait pas. Verrouillez le dessus.

Jrue Holiday – Plus de 21,5 points (-125), moins de 9,5 passes décisives (-167)



(Photo AP/Kathy Willens)

La soirée de sortie de Jrue était de retour en 2018 lorsqu’il a enfermé Damian Lillard et les Portland Trail Blazers en route vers un balayage bouleversé au premier tour. Mais si ce n’était pas vraiment le moment qui vous a fait dire « oh, Jrue peut jouer au ballon », alors la dernière série de séries éliminatoires devrait suffire à vous convaincre.

Holiday transforme sa performance au championnat en une autre très bonne saison avec les Bucks. Il a une moyenne de 17,3 points et 6,4 passes décisives cette saison, mais il augmente vraiment ces derniers temps avec l’absence de Middleton et Giannis. Il y a tout juste une nuit, Holiday a inscrit 40 points, son meilleur record en carrière, et a réussi 36 tirs. Il n’a également récolté que cinq passes décisives.

Il assumera à nouveau la charge contre les Cavs, alors attendez-vous à plus de tirs et à plus de points à faire sur le tableau. Ne vous attendez pas à une tonne d’aide de ses coéquipiers de jeu de rôle, cependant. Du moins, pas assez pour lui décrocher mieux que 9,5 passes décisives.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).