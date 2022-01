NBA samedi – Warriors vs. accessoires de joueur de jazz

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Nous avons terminé le mois de décembre avec une fiche de 15-12, mais nous chercherons à faire mieux à l’avenir. Nous allons essayer de nouveau aujourd’hui et commencer la nouvelle année en beauté.

Le basket-ball du Nouvel An est arrivé et la NBA propose une liste de six matchs pour commencer 2022. L’un des affrontements marquants de la journée comprend les Golden State Warriors, premier de la Conférence de l’Ouest, qui se rendent à Salt Lake City pour affronter la troisième tête de série. Utah Jazz. Plongeons dans le match et prédisons ce que quelques joueurs spécifiques apporteront à la table.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook

Rudy Gobert – Plus de 15,5 rebonds (-110)



(Photo de GEORGE FREY / .) (Photo de GEORGE FREY / . via .)

Il semble qu’à chaque fois que les Warriors jouent, je tombe amoureux du « plus » sur les rebonds pour le centre de l’équipe adverse. J’ai eu beaucoup de succès aussi. Deandre Ayton me vient à l’esprit, tout comme Nikola Jokic, plus récemment des gars qui ont frappé pour moi. Pourquoi est-ce que j’aime tant ça ? Les Warriors sont une petite équipe. Leur centre de départ Kevon Looney est un rebondeur moyen de 6 pieds 9 pouces avec Nemanja Bjelica au sol comme grand remplaçant.

Cela laisse de nombreuses opportunités de rebond disponibles, en particulier pour les rebondeurs dominants tels que Rudy Gobert. Gobert aura clairement l’avantage de la taille sur le terrain ce soir et je m’attends à ce qu’il aille au-delà de sa moyenne de 14,9 rebonds par match. Il en attrapera 16 ou plus pour la 16e fois cette saison. Prenez le dessus sur Tipico Sportsbook.

Stephen Curry – Moins de 5,5 passes décisives (+100)



(Photo AP/Jeff Chiu)

Il est intéressant de noter qu’il a été difficile de prédire avec précision le « plus » et le « moins » en ce qui concerne les points de Steph et les marques à trois points. Son tir inhabituellement piéton (selon ses normes) en est la raison. Donc, je me suis senti plus enclin à chercher ailleurs et ses numéros de passes décisives sont maintenant ma référence.

Curry a un accessoire de joueur de 5,5 passes décisives à Tipico pour ce match contre l’Utah que je suggère de prendre le « moins ». Ses passes décisives sont tombées à 4,7 par match en décembre après une moyenne supérieure à 6,0 en octobre et novembre. Ce sera plus un jeu axé sur les scores pour Steph alors qu’il essaie de suivre le rythme d’une équipe de jazz à haut score.

Donovan Mitchell – Plus de 27,5 points (-115), plus de 2,5 points à trois points (-185)



(Photo AP/David Zalubowski)

Devinez qui a une saison sous-estimée de calibre MVP ? Si vous avez deviné Donovan Mitchell, félicitations. Spida est actuellement septième de la NBA en points par match (25,8) et cinquième en trois par match (3,3). Il a disputé six matchs à plus de 30 points rien qu’en décembre et au moins trois matchs à trois points en neuf sur 12.

En gros, ce que je dis, c’est que Mitchell est en feu. Ne vous attendez pas non plus à ce qu’il se calme. Il est presque bloqué pour dépasser les 27,5 points et est certainement un blocage pour plus de deux à trois points. Suivez mon conseil et pariez le « plus » sur les deux. Vous serez satisfait des résultats.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).