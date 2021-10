NBA Saturday – Les meilleurs accessoires de joueurs, des Mavericks aux Clippers

Luka Doncic – Plus de 27,5 points (+100)

Les Dallas Mavericks ont été gênés par les Atlanta Hawks lors des débuts de Jason Kidd jeudi soir en tant qu’entraîneur-chef des Mavs. Luka Doncic a été exceptionnellement calme dans la défaite, marquant seulement 18 points lors de la défaite 113-87. Attendez-vous à un meilleur effort de Dallas lors de son deuxième match de la saison et recherchez Doncic pour donner le ton avec son score.

Scottie Barnes – Plus de 6,5 passes décisives (+120)

L’attaquant recrue Scottie Barnes a impressionné lors de ses deux premiers matchs NBA, et il a déjà réussi un match de 9 et 13 rebonds. Tant qu’il obtient les 34 minutes par match qu’il a obtenues jusqu’à présent, ce qui est probablement en l’absence de Pascal Siakam, je m’attendrais à ce que la combinaison de taille, d’athlétisme et d’énergie de Barnes lui rapporte au moins sept rebonds par nuit. Enfermez-le pour sept ce soir contre Dallas.