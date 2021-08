NBA Star Cade Cunningham s’associe à BlockFi et reçoit un bonus en Bitcoin Crypto new media

BlockFi a signé un partenariat exclusif de plusieurs années avec le basketteur professionnel Cade Cunningham. La star de Detroit Pistons participera à des vidéos éducatives et à des interviews exclusives, tandis que la société de services financiers lui offrira un bonus payé directement en bitcoin (BTC).

Bonus en BTC au lieu de dollars

Selon un récent communiqué de presse, l’étoile montante de la National Basketball Association – Cade Cunningham – a conclu un partenariat avec la société axée sur la cryptographie – BlockFi. L’Américain de 19 ans éduquera les fans de sport sur la valeur des crypto-monnaies en présentant dans des interviews, des vidéos et des cadeaux promotionnels dans le cadre de la collaboration.

Cunningham recevra un bonus de signature pour l’accord, dont le montant n’a pas été divulgué. Ce que l’on sait, cependant, c’est que BlockFi le transférera directement sur son compte sous forme de bitcoin.

La garde des Detroit Pistons a fait valoir que les actifs numériques deviennent de plus en plus importants dans le système financier. Il a ajouté que le partenariat avec BlockFi lui serait non seulement bénéfique en tant qu’investisseur à long terme, mais également aux communautés du monde entier qui auront la chance d’en savoir plus sur les mérites des crypto-monnaies :

«Je suis ravi de m’associer à BlockFi pour vraiment diversifier mon portefeuille et gérer mes actifs cryptographiques; d’autant plus qu’ils deviennent plus importants dans les finances personnelles. Pour moi, il ne s’agit pas seulement de me préparer à une réussite financière à long terme, mais aussi d’éduquer les générations futures sur le bien-être financier. Dans les communautés aux États-Unis et dans le monde, de nombreuses personnes qui travaillent dur n’ont toujours pas accès à des options rentables et fiables pour épargner et investir. Cade Cunningham, Source : Marca

À son tour, Zac Prince – PDG et co-fondateur de BlockFi – a salué Cunningham comme l’une des stars de la NBA. Il était d’avis que des gens comme lui guideraient certainement la société vers une meilleure compréhension du potentiel des actifs virtuels :

« Quiconque a regardé une minute de la carrière de Cade jusqu’à présent sait qu’il est l’avenir du basket-ball. Ce qui nous passionne, c’est son intérêt et son engagement pour les crypto-monnaies, qui, selon nous, sont l’avenir de la finance. Cade utilise sa plate-forme pour éduquer les fans de basket-ball sur l’importance et le potentiel des crypto-monnaies. »

NFL Star convertirait ses bénéfices marketing annuels en BTC

La Ligue nationale de football a également ses exemples de supporters d’actifs numériques. Comme CryptoPotato l’a récemment rapporté, le porteur de ballon des Giants de New York – Saquon Barkley – a déclaré qu’il recevrait tout son futur argent de parrainage exclusivement en bitcoin.

Il a en outre souligné que la crypto-monnaie principale était le bon choix pour une réserve de valeur, en particulier lorsque l’inflation commence à ébranler l’économie :

« Nous assistons à de l’inflation et nous apprenons que vous ne pouvez pas économiser de la richesse. C’est pourquoi je vais prendre mon argent de marketing en bitcoin.

Barkley a déclaré qu’il voulait créer une richesse générationnelle pour sa famille. Il est impossible de se fier uniquement au salaire, et il a affirmé qu’investir dans le bitcoin était “la chose intelligente à faire”.

