NBA Star Enes Kanter Liberté Rencontre Emily Sears

Enes Kanter Liberté n’est plus un homme libre dans le monde des rencontres… parce que TMZ a appris qu’il avait officialisé les choses avec le mannequin de Carl Jr. Émilie Sears!

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ… Emily et le joueur des Boston Celtics se fréquentent depuis quelques mois. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés… mais ils se sont clairement rencontrés.

Emily a récemment soulevé des soupçons selon lesquels les deux étaient un élément après avoir posté une photo de Boston avec le hooper sur IG, en écrivant « La personne la plus courageuse que je connaisse » et en taguant la star de la NBA.

On nous dit qu’Emily vit toujours à LA et qu’Enes est actuellement à Boston… c’est toujours un combat, mais jusqu’à présent, on nous dit que ce n’est pas un vrai problème.

Elle a récemment été aperçue en train de le soutenir au premier plan lors de certains de ses matchs … et bien sûr, en train d’encourager son bébé.