NBA Tatum entre dans l’histoire contre les «trois grands» des Nets

Vous ne pouvez rien prendre pour acquis en playoffs. Même lorsque vous menez 2-0, vous obtenez une avance de 15 points dès que vous commencez le troisième match et vous avez trois des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire sur le terrain. Les Brooklyn Nets sont venus à Boston avec l’idée de laisser l’égalité pour la condamnation. Ils ont encore une chance de le faire demain, mais pour l’instant, ils devront jouer au moins un match de plus que beaucoup ne le pensaient. Car devant ils ont rencontré une star de la NBA, il est ce qu’est déjà Jayson Tatum, en pleine effervescence.

L’attaquant est allé à 50 points dans une performance historique. Son premier match éliminatoire de 50 points, mais pas le premier de sa carrière. Sans aller plus loin, il les a déjà mis contre les Wizards dans le play in. C’est la quatrième fois qu’il atteint ce chiffre en 338 matchs. Pour se faire une idée. Larry Bird l’a fait à 867. Soit dit en passant, il est le premier joueur de l’histoire à marquer 50 points après avoir échoué à doubler les chiffres lors de leur match éliminatoire précédent. La vérité est que les deux premières rencontres de Tatum dans cette série avaient été mauvaises. Le deuxième d’entre eux n’est pas seulement à cause de lui, et c’est qu’il était à peine 22 minutes sur la piste en raison de problèmes à un œil après que Durant lui ait accidentellement mis le doigt sur la piste.

Tout ce qui a été oublié aujourd’hui avec des paniers en tout genre: pénétrations, un contre un, des coups contre le plateau, avec un pas en arrière, des triples … Un catalogue offensif à la hauteur des grands qui réaffirme encore ce joueur comme l’un de ceux qui il va diriger la ligue pour la prochaine décennie. Les Celtics ont commencé à ramener le match à la maison au deuxième quart-temps et ont terminé troisièmes avec brio, dans une séquence menée par Tatum, ce qui leur a permis d’atteindre les 12 dernières minutes 12 (96-84). À partir de là, il s’agissait de conserver l’avantage, qui a été réduit à un minimum de 5 points dès la dernière minute. Puis, encore une fois, c’est Tatum qui a condamné.

Avec lui, un match très important de Tristan Thompson (19 + 13), étant le meilleur compagnon de Tatum dans cette dernière ligne droite du match, bien qu’Evan Fournier (17) et Marcus Smart (23 buts, 5 triples, 6 passes décisives aient également été très bon). ), clé en forçant deux fautes offensives alors que les Nets tentaient la dernière charge. Le public, renversé, n’a toujours pas rendu tout le bruit possible puisque seulement 25 % de la capacité a pu être remplie. Le quatrième, demain, sera très différent, puisque cette restriction sera levée dans le Massachusetts. Ce qui sera réalisé, entre autres, c’est que Kyrie Irving entend encore plus les huées qui lui ont été données aujourd’hui. Pendant l’échauffement, dans la présentation et à chaque fois qu’il touchait le ballon. Et en cas d’échec, fêtez avec style. Et les fans avaient du travail dans ce sens, car le meneur était de loin le pire des Big Three. 16 points et 6/17 de tir pour lui, loin de 11/18 pour 41 points pour Harden ou 13/24 pour 39 pour Durant.

Les Celtics ont une vie qu’ils semblaient ne pas avoir grâce au travail et à la grâce, surtout, de Jayson Tatum. Nous verrons s’ils peuvent le reproduire demain et emmener cette série dans un endroit inattendu.