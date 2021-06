NBA Trae Young n’abandonne pas

Après que les Suns ont balayé les Nuggets 4-0, le prochain éliminateur de demi-finale qui pourrait faire face à sa dernière ligne droite était ce Sixers-Hawks, avec 2-1 pour les Philadelphie après avoir remporté les deux derniers matchs, dont le premier à Atlanta, et donnant le sentiment d’avoir la série où ils voulaient après le faux pas du premier jour à la maison. Voilà à quoi cela ressemblait avant le début du match et aussi à la fin du deuxième quart-temps, quand ils ont réalisé leur plus gros avantage du match (42-60). Mais ce ne sont pas des mathématiques et le calcul des comptes à l’avance se passe souvent mal.

“Nous avons cessé de passer et nous nous sommes consacrés à faire la guerre chacun par nous-mêmes”, a expliqué après la rencontre Doc Rivers au sujet de la deuxième partie de son équipe. Bien sûr, quelque chose a changé après la pause, car ce +18 s’était évanoui après le premier panier des Hawks au quatrième quart (83-82), un triplé de Bogdanovic. Le Serbe était l’acteur de soutien parfait pour Trae Young, le véritable protagoniste du film. Même si en notation c’était une œuvre chorale (John Collins 14, Clint Capella 12, Kevin Huerter 10, le banc encore 20…), le meneur était l’âme du retour et, une fois celui-ci accompli, du triomphe. Et cette chose n’a pas bien commencé. Lors de l’échauffement précédent, il a remarqué problèmes d’épaule droite, à chaque fois qu’il s’asseyait sur le banc, ils lui appliquaient de la chaleur dans la surface et son début de match était tout sauf prometteur : 0/5 aux tirs et un inconfort évident dans la mobilité du bras.

La base, en revanche, a été refaite comme les plus grandes. Comme ces joueurs, il commence à ressembler de plus en plus. Même si ça s’est terminé par un 8/26, J’allais mettre le coup qui allait les mettre définitivement en avant (99-98 à 1h17 de la fin, puis il augmenterait le revenu à trois points avec deux lancers francs), mais surtout il allait délivrer 18 passes décisives, une marque avec laquelle il égale le sommet de sa carrière. Mais la figure porte plus avec elle. Déjà est le plus jeune joueur de l’histoire à avoir réussi autant de passes de panier lors d’un match éliminatoire (Le précédent était Spud Webb, précisément avec les Hawks). De plus, ses 18 passes décisives et ses 25 points sont une combinaison que personne n’a eue en séries éliminatoires depuis que Tim Hardaway l’a fait en 1991.

Les Sixers doivent maintenant s’inquiéter. Joel Embiid fait le caoutchouc physiquement parlant. Ce soir, c’était parfaitement perceptible. Au deuxième quart-temps, il est allé aux vestiaires avec des problèmes de genou et en seconde mi-temps, il a signé un 0/12 aux tirs sur le terrain. Le camerounais, n’oubliez pas, il est attaché à un cartilage de son genou cassé. Et vous n’avez pas besoin de vous souvenir de votre histoire avec ce joint. “Je suppose que tu le sais déjà. Je n’ai pas besoin de l’expliquer à nouveau. J’essaie juste de faire de mon mieux.”Embiid a raconté à la presse sa marche vers les vestiaires, confirmant que c’était son genou qui avait causé son absence et sa performance ultérieure. Il a maintenant deux jours, comme toute l’équipe, pour récupérer physiquement et spirituellement. La série revient à Philadelphie demain et le moment semble avoir complètement changé. Mais vous savez, ne faites pas beaucoup de comptes.