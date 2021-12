NBA Tuesday – Accessoires des joueurs Nets vs Knicks

Les New York Knicks et Brooklyn Nets abordent le mois de décembre sur des trajectoires différentes.

Les Knicks, qui ont débuté le mois de novembre avec une fiche de 5-1, ont vu leur saison basculer en quelques semaines. Ils ont une fiche de 6-8 ce mois-ci et ont depuis retiré le meneur de jeu Kemba Walker de la rotation. Derrick Rose a lutté contre des blessures tandis que Julius Randle et Evan Fournier ont eu du mal à maintenir le bon déroulement de la formation de départ. Pour faire simple, l’équipe de Tom Thibodeau pourrait profiter d’un repos mais devra plutôt composer avec les Nets de la première place avant que le calendrier ne tourne.

Brooklyn a bien joué ces derniers temps. Bien que les Nets luttent toujours pour vaincre des équipes de qualité, ils gèrent les affaires contre les équipes qu’ils devraient battre. En conséquence, les Nets occupent la première place dans l’Est après être entrés en novembre à peine au-dessus de 0,500. Brooklyn peut bien conclure son mois de victoires à deux chiffres avec une défaite de son rival de la ville.

DeAndre’ Bembry – Plus de 8,5 points (+105)



(Brad Penner-USA TODAY Sports)

Joe Harris a subi une opération à la cheville et devrait manquer au moins un mois de jeu. Depuis le départ de Harris il y a six matchs, DeAndre’ Bembry a bénéficié des minutes vacantes. Il a joué en moyenne 29 minutes par match au cours des six matchs et a commencé les quatre derniers, au cours desquels il a récolté en moyenne 10,5 points.

Bembry ne sera pas chargé d’être un buteur, mais son opportunité d’accumuler des statistiques sera excellente compte tenu du temps qu’il a passé sur le terrain récemment. Tipico Sportsbook a le sur/sous-ensemble de Bembry à 8,5 points pour la bataille de mardi pour New York, un nombre qu’il a dominé dans trois des six matchs depuis l’absence de Harris. Il devra être ultra-efficace avec ses quelques looks, mais je pense qu’il atteint neuf points sauf blessure.

James Harden – Plus de 9,5 passes décisives (-130)



(Photo AP/Jeffrey Phelps)

Nous pensions tous que les statistiques de James Harden feraient un bond sur le territoire des Houston Rockets après avoir appris la situation de Kyrie Irving avec les Nets. À notre grande surprise, Harden n’a pas été ce gars dont nous nous souvenons de ses jours MVP à Houston. Alors que son score et son efficacité ont baissé, Harden a pleinement embrassé son rôle de facilitateur.

Les 9,4 passes décisives par match de Harden ne suivent que les 10,1 de Chris Paul pour la tête de la ligue, et la dernière série de matchs de l’ancien MVP devrait vous rendre optimiste quant à son accessoire de 9,5 passes décisives. Au cours des trois derniers, il a récolté 14, 11 et 14 passes décisives dans cet ordre. Harden a une moyenne de 9,8 centimes en 13 matchs ce mois-ci. Les Knicks ne sont pas l’équipe défensive qu’ils étaient il y a une saison, donc je pense que Harden aura du succès à briser la défense de New York.

Patty Mills – Plus de 12,5 points (-135)



(Photo AP/Mary Altaffer)

Avant la défaite de samedi contre les Suns de Phoenix, Patty Mills avait organisé quatre matchs consécutifs de 17 points ou plus, dont trois matchs avec plus de 20. Je ne m’attends donc pas à ce que ce hoquet contre les Suns soit autre chose que cela; un hoquet. Il se remettra sur la bonne voie contre les Knicks et devrait être en mesure d’atteindre la barre des 13 points après que quelques blessures l’ont remis dans la formation de départ de Brooklyn.

La majeure partie de sa production proviendra du tir à trois points, où il a tenté 51 tentatives au cours des six derniers matchs depuis son entrée dans l’unité de départ. Vous pouvez participer au sur/moins de 3,5 points de Tipico à trois points pour Mills, si vous vous sentez bien. Hélas, attendez-vous à ce que la production de score soit là contre les Knicks.

