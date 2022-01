NBA Tuesday – Accessoires des joueurs Suns vs Pelicans

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Nous avons commencé l’année avec une liste décevante de 1 à 3 jours du Nouvel An, mais nous chercherons à aller beaucoup mieux à l’avenir. Nous allons nous rétablir aujourd’hui et redémarrer la tournée de rédemption 2022.

C’est le premier mardi de 2022 et la NBA nous offre une liste de cinq matchs. Des cinq, le match Phoenix Suns-New Orleans Pelicans semble être celui avec les implications de paris les plus alléchantes. Chris Paul peut-il diriger une équipe des Suns à moitié épuisée dans son ancien terrain de jeu et enterrer les Pels? Voyons qui pourrait se montrer à la hauteur et qui pourrait faire un flop.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook

Devin Booker – Plus de 25,5 points au total (-122)



(Troy Wayrynen-USA TODAY Sports)

Dites ce que vous voulez pour savoir si Chris Paul ou Devin Booker est plus important pour l’équipe des Suns, mais Booker est l’option de référence pour marquer (23,6 points par match cette saison) et ce depuis ses débuts dans la ligue. De toute évidence, il aura un rôle encore plus important avec Deandre Ayton, Jae Crowder et Landry Shamet parmi les joueurs de Phoenix dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

La Nouvelle-Orléans est une équipe difficile à comprendre. Ils ne sont pas très bons, mais ont des victoires surprenantes et ont joué des matchs compétitifs. Cela pourrait être le cas ce soir, et si c’est le cas, attendez-vous à ce que Booker essaie de remporter une victoire via son score. J’aime qu’il dépasse les 25,5 points.

Pariez légalement en ligne avec un partenaire de confiance : Tipico Sportsbook, notre partenaire officiel de paris sportifs dans le CO, le NJ et, bientôt, l’IA. Pariez maintenant !

Jonas Valanciunas – Plus de 17,5 points au total (-122)



(Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports)

Peu de grands de la NBA attaquent le verre comme le fait Jonas Valanciunas. Il a une moyenne de 11,9 planches sur la saison, ce qui le classe au cinquième rang de la NBA. Une telle domination sur le verre rend son accessoire de joueur de 12,5 rebonds chez Tipico Sportsbook intéressant. C’est encore plus attrayant si l’on considère qui sera et ne sera pas sur le terrain pour Phoenix mardi soir.

Jonas a pris 14 rebonds la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées et je prédis qu’il en tirera autant ce soir. Prenez le dessus.

Jalen Smith – Plus de 14,5 points au total (+104)



(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

Jalen Smith continue de montrer pourquoi les Phoenix Suns auraient dû choisir son option avec Deandre Ayton et JaVale McGee hors de la formation. En fait, ils n’auraient pas dû, pour être honnête, mais c’est une petite histoire amusante à jeter là-dedans.

Quoi qu’il en soit, Smith joue vraiment bien au cours des quatre derniers matchs. Il les a tous démarrés au centre et a obtenu en moyenne 16,0 points et 10,5 rebonds. Il a également 15 points ou mieux dans trois de ces matchs. Cela aide que Smith joue avec Chris Paul, l’un des plus grands passeurs que le jeu ait jamais vu. Attendez-vous donc à plus de lobs, de dunks et de paniers faciles pour Smith en route vers une autre solide performance de notation. Prenez le « plus » sur son accessoire de joueur à 14,5 points.

Pariez légalement en ligne avec un partenaire de confiance : Tipico Sportsbook, notre partenaire officiel de paris sportifs dans le CO, le NJ et, bientôt, l’IA. Pariez maintenant !

Cameron Johnson – Plus de 2,5 points au total (-164)



(Photo de Meg Oliphant/.)

Comme Smith, Cameron Johnson est sur le point de manger une tonne de minutes à son poste. Jae Crowder et Landry Shamet sont tous les deux perdus dans les protocoles de santé et de sécurité, donc ce sera Johnson qui sera dans une cargaison de représentants sur l’aile.

Johnson réalise 43,1% de ses trois points cette saison, ce qui représente 202 de ses 312 tentatives de tirs au total cette année. Il a également 16 matchs cette saison où il a converti au moins trois marques du centre-ville. Cela ne devrait pas être un problème ce soir avec l’augmentation des minutes. Chris Paul et Devin Booker attireront l’attention et trouveront Johnson suffisamment de temps pour passer en revue l’accessoire de joueur de Tipico fixé à 2,5 marques à trois points.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).