NBA Tuesday – Les accessoires des joueurs des Lakers contre les Celtics

Il est rare que l’ardoise de la NBA se réduise à seulement trois matchs en une journée, mais c’est exactement ce qui se passe ce mardi soir. C’est nul pour un geek du sport comme moi que je ne puisse pas feuilleter le NBA League Pass toute la nuit, mais c’est bien que je puisse composer un match à la fois.

Ce match auquel je suis collé ce soir sera le match Lakers-Celtics. Je veux dire, ça ne devient pas beaucoup plus grand que ça quand on parle de rivalités NBA. La confrontation de mardi soir serait encore plus amusante à regarder si les deux équipes étaient en fait bonnes au niveau du championnat cette année.

Néanmoins, il y a beaucoup de talents de superstar à découvrir qui devraient rendre le jeu agréable. Voyons quels sont les quelques joueurs qui livreront dans le créneau horaire de grande écoute.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook.

LeBron James – Plus de 24,5 points (-114), plus de 2,5 à trois points (+120)



(Photo de Nic Antaya/.)

À maintes reprises, les Lakers ont eu besoin de l’excellence en fin de match de LeBron James. Pourquoi? Parce que les Lakers ne jouent que dans des matchs serrés. Ils n’ont remporté que trois matchs à deux chiffres cette saison tout en allant en prolongation dans cinq matchs. Ainsi, au lieu de se reposer, LeBron devra plus que probablement augmenter la vitesse d’un autre match potentiellement serré.

Avant même d’atteindre les dernières minutes, Bron joue sa marque habituelle de basket-ball; mettre en place des scores, des passes décisives et des rebonds similaires à ceux des saisons précédentes. Cependant, James le fait un peu différemment au cours de l’année 19. Il fait et tente plus de trois qu’à tout autre moment de sa carrière, ce qui a conduit à des points qui s’accumulent rapidement.

Maintenant que nous connaissons les statistiques, il est temps d’avoir confiance dans les chiffres de King James contre les Celtics mardi. Prenez un LeBron reposé pour marquer plus de 24,5 points et connectez-vous sur plus de 2,5 trois.

Malik Monk – Plus de 1,5 pointeurs à trois points (-147)



En aucun cas, nous ne devrions parler de Malik Monk étant le troisième buteur des Lakers à ce stade de la saison, mais c’est là où nous en sommes. Il est l’un des rares points forts de LAL dans cette course de montagnes russes d’un an et progresse rapidement dans la hiérarchie. Pourtant, il est difficile de comprendre cette réalité lorsque l’on considère ce que les Lakers espéraient être cette saison.

Le gardien de cinquième année du Kentucky totalise 10,3 points et 1,8 trois par match cette saison. De plus, Monk a une moyenne de 16,2 points au cours des cinq derniers matchs et est sur un radiateur au-delà de l’arc (17 sur 34), ce qui en fait un bon jeu pour faire plus que les 1,5 à trois points de Tipico Sportsbook. Prenez le dessus contre Boston.

Dennis Schroder – Moins de 5,5 passes décisives (-159)



De retour à Los Angeles pour la première fois depuis mai, Dennis Schroder est probablement prêt pour une répétition de sa performance de 21 points, six rebonds et six passes décisives lorsqu’il affronte son ancienne équipe pour la deuxième fois cette saison. Les Lakers se souviennent à quel point Schroder était destructeur dans cette victoire des Celtics et proposeront très probablement un meilleur plan ce soir.

Oh, peut-être qu’ils s’en souviendront aussi et s’en serviront comme motivation ?

Qui sait si ce genre de choses motive vraiment les joueurs ou non. Quoi qu’il en soit, Schroder n’est pas nécessairement un gars qui passe d’abord et je parierais contre lui pour atteindre le pilier de 5,5 passes décisives de Tipico. Il fait en moyenne un peu moins de cinq passes décisives par match et compte moins de six passes décisives dans environ un tiers des matchs cette saison.

