NBA Tuesday – Nuggets vs. Clippers accessoires de joueur

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Nous avons commencé l’année avec une liste décevante de 1-3 pour le jour de l’An, mais nous nous sommes rétablis avec une finition 3-1 quelques jours plus tard. Maintenant, tous égaux, nous allons entrer dans les accessoires de joueur de ce soir qui cherchent à dépasser les 0,500.

La liste de six matchs de mardi comprend cinq affrontements avec des premiers tuyaux. Regardez ces matchs paisiblement, puis préparez quelques paris pour le conseil Denver Nuggets-LA Clippers West Coast. Les deux équipes ont joué un jeu passionnant juste après le jour de Noël qui a eu de nombreux accessoires de joueurs favorables. Voyons l’action de ce soir pour voir de quoi profiter.

Ivica Zubac – Plus de 9,5 points (+100), plus de 7,5 rebonds (-108)



Ivica Zubac est récemment revenu des protocoles de santé et de sécurité et son retour a déjà été si important pour cette équipe des Clippers. Zubac est de loin la meilleure option de l’équipe au poste de centre et le personnel d’entraîneurs compte généralement sur lui plus que quiconque pour gérer la mission de Nikola Jokic.

En plus de refléter ou de voir beaucoup de minutes dans le match contre Jokic, il y a une autre raison d’aimer que Zu dépasse les 9,5 points et 7,5 rebonds dans ce match. Il a la réputation de bien jouer contre les Nuggets. Qu’il s’agisse du match de 17 points et 11 rebonds contre Denver il y a deux semaines ou de la sortie de 15 points et 12 rebonds dans la Bubble, Zu sait comment obtenir des statistiques contre les Nuggets. En outre, cette équipe de Clippers en proie aux blessures compte un peu plus sur la production de Zu ces jours-ci.

Nicolas Batum – Plus de 1,5 à trois points effectués (-127)



Pendant un certain temps, la dernière fois que nous avions vu Batum, c’était contre Denver le lendemain de Noël lorsqu’il a aggravé une blessure à la cheville qui l’a harcelé tout au long de l’année. Mais il est revenu de ce petit revers il y a un peu plus d’une semaine et est en train de se débarrasser de la rouille.

Batum a deux matchs consécutifs avec plusieurs marques à trois points, et tant qu’il continue de faire au moins cinq tentatives au-delà de l’arc, je tenterai ma chance avec lui en se convertissant sur plus d’un. Il l’a fait dans la moitié des matchs auxquels il a joué cette saison. Je suggérerais d’aller avec le « over » sur l’accessoire de joueur de Tipico Sportsbook de 1,5-trois.

Nikola Jokic – Plus de 13,5 rebonds (-135)



Vous vous souvenez quand j’ai mentionné à quel point Zubac est si nécessaire pour les Clippers ? Eh bien, il est à peu près leur seul rebondeur ou grand corps qui peut garder les adversaires quelque peu à l’écart du verre. Même alors, les Clippers se classent 24e pour les rebonds et cèdent les rebonds les plus offensifs (12,1 par match) aux adversaires de toute la NBA.

C’est une façon verbeuse de dire que Nikola Jokic devrait se régaler du verre dans ce match. Déjà avec une moyenne de 14,2 rebonds sur la saison, le Joker a au moins 16 rebonds lors de six des huit derniers matchs. Il nettoie le verre d’une manière formidable et je ne m’attends pas à ce que les Clips trouvent un moyen de le ralentir. Le rebond de Jokic est à 13,5 à Tipico. Prenez le « plus ».

