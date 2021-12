NBA Tuesday – Nuggets vs. Warriors accessoires de joueur

Bienvenue dans une autre édition de Nightly NBA Player Props. Notre dernière liste était de 2-2, nous donnant un record de 13-11 pour le mois de décembre. Nous allons essayer de nouveau aujourd’hui et terminer le mois en force.

Ne regardez pas maintenant, mais les Warriors ont supplanté Phoenix pour la première place de la Conférence Ouest. Golden State est allé dans le désert, a surclassé les Suns le jour de Noël et a eu la chance de rester au chaud face à une équipe des Denver Nuggets qui refuse de laisser les blessures les retenir.

Ce match a tout ce que vous pouvez demander – d’anciens MVP de la ligue, un excellent entraînement et des acteurs crédibles. Voyons ce qui aura un impact sur le résultat de ce soir.

Otto Porter Jr. – Plus de 11,5 points au total (-119)



J’achète des actions d’Otto Porter Jr. en ce moment. Il est facile d’oublier à quel point il était bon à Washington, et même un peu à Chicago, jusqu’à ce que des blessures freinent sa progression en tant que joueur. Maintenant, il est de retour et dans une bonne situation avec les Warriors où il s’avère être une pièce précieuse sur le banc.

Jordan Poole a autorisé les protocoles de santé et de sécurité, mais je ne pense pas que cela ralentira la récente poussée de Porter. Il ne marque en moyenne que 8,0 points cette saison, mais compte quatre matchs marquants à deux chiffres ce mois-ci, dont 19 à Noël contre Phoenix. Il devrait voir quelques minutes supplémentaires au 4 avec Draymond Green officiellement absent pour le match de Denver, alors attendez-vous à ce que Porter Jr. dépasse son accessoire de joueur de 11,5 points chez Tipico Sportsbook.

Nikola Jokic – Plus de 13,5 rebonds (-110)



En surface, 13,5 rebonds semblent être un nombre inaccessible. C’est la plupart du temps, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que Nikola Jokic fait en moyenne 13,8 planches sur la saison. Et puis vous tenez compte du fait que le MVP en titre a récolté 22 et 21 rebonds lors de matchs consécutifs. Joker a également réussi 14 rebonds ou plus dans plus de la moitié des matchs auxquels il est apparu cette saison.

Il mène la ligue pour les rebonds par match et affronte une équipe de Warriors sous-dimensionnée sans leur meilleur rebondeur. J’aime que Jokic surpasse la ligne de 13,5 rebonds de Tipico pour lui ce soir à San Francisco.

Stephen Curry – Passes décisives pour les moins de 7,5 (-143)



Vous ne pouvez pas parier sur un match des Warriors sans placer de l’argent sur peut-être le joueur le plus divertissant de la ligue. Curry est au box-office et sa capacité à remplir la feuille de statistiques est inégalée. Cependant, que devons-nous penser du décès de Steph? Il est à 5,3 par match cette saison, ce qui est juste un peu en deçà de sa moyenne en carrière (6,5). Mais, avec Draymond manquant un peu de temps, pouvons-nous nous attendre à ce que Steph revienne à sa forme du milieu des années 2010 et obtienne environ huit passes décisives?

Ce serait idéal pour ceux qui prennent le relais de son accessoire de joueur d’assistance 7,5 chez Tipico Sportsbook, même si cela semble tiré par les cheveux. Curry n’a atteint que huit passes décisives lors de neuf des 31 matchs cette saison, sa plus récente remontant au 11 décembre contre Philly. Je parie que le match de mardi contre Denver sera un autre qui n’atteint pas les huit passes décisives. Prenez le dessous.

