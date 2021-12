NBA vendredi – Bucks contre Rockets, 10 décembre

L’équipe la plus chaude de la NBA devrait entrer sur le terrain vendredi soir pour avoir une chance de remporter sa huitième victoire consécutive. Croyez-le ou non, Giannis Antetokounmpo et le champion en titre Milwaukee Bucks ne sont pas ceux qui se succèdent. Ce sont les Houston Rockets brûlants dirigés par Christian Wood.

Houston a remporté sept victoires de suite mais devra faire face à sa plus rude concurrence depuis des semaines. Les Bucks ont remporté 10 de leurs 12 derniers matchs alors que Khris Middleton est revenu d’une absence liée à COVID qui avait coincé Milwaukee dans la boue pour commencer la saison.

Maintenant qu’il est de retour, les Bucks ressemblent à l’équipe du championnat NBA d’il y a une saison. Leur récente remontée en jeu suffira-t-elle à mettre un terme à l’épopée des Rockets ?

Voyons quels accessoires de joueur valent la peine d’être recherchés pendant le match de vendredi soir.

(Toutes les cotes via Tipico Sportsbook)

Bobby Portis – Plus de 8,5 rebonds (-118)



(Photo AP/Morry Gash)

Lorsque les Bucks ont attrapé Bobby Portis il y a une saison en agence libre, je ne m’attendais pas à ce qu’il ait un impact aussi important sur l’équipe. Un championnat NBA plus tard, Bobby est un favori des fans à Milwaukee. Portis est devenu un joueur particulièrement important pour les Bucks cette année en l’absence de Brook Lopez pour blessure.

Il affiche les meilleures moyennes en carrière de 15,1 points et 9,1 rebonds par match et a récupéré près de 11,0 rebonds par match au cours des 12 dernières sorties. Prenez le dessus sur l’accessoire de 8,5 rebonds de Tipico.

Jae’Sean Tate – Plus de 3,5 passes décisives (-143)



(Troy Taormina-USA TODAY Sports)

L’une des intrigues les plus calmes de la dernière saison de la NBA était à quel point la recrue Jae’Sean Tate était bonne. Il continue de voler sous le radar une saison plus tard avec le battage médiatique entourant Jalen Green et l’autre sang frais sur la liste.

Au cours de la deuxième année, Tate a accumulé 12,3 points, 6,4 rebonds et 2,8 passes décisives par nuit. Une telle ligne de statistiques peut faire hésiter à prendre le relais de l’accessoire d’assistance 3.5 de Tipico, mais pas lorsque vous tenez compte de la rotation actuelle.

Kevin Porter Jr. et Jalen Green sont les principaux manipulateurs de balles de Houston et font la majorité de la fabrication de jeu et de l’assistance pour l’équipe. Eh bien, ces deux gars sont inactifs pour le match de vendredi soir et l’ont été pendant la majeure partie de la séquence de sept victoires consécutives. En conséquence, Tate est chargé de plus de tâches de meneur de jeu et réagit bien. Il a une moyenne de 5,2 cents au cours de la séquence de sept matchs consécutifs et a six matchs consécutifs avec au moins quatre passes décisives.

Prenez le dessus !

Giannis Antetokounmpo – Plus de 0,5 pointeurs à trois points (-250)



(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Vous devrez chercher dur ces jours-ci pour un jeu dans lequel Giannis ne tente pas une poignée de trois. Il ne les voit pas exactement entrer au rythme que nous (et lui) espérions probablement espérer entrer dans la saison, mais il les prend néanmoins.

Vous pouvez prendre les tentatives à trois points de Giannis de l’une des deux manières suivantes; soit il s’installe, soit il a confiance en son pull. J’ai tendance à considérer les deux en fonction de la façon dont le jeu se déroule. Ma meilleure hypothèse est que nous aurons le Greek Freak agressif contre Houston ce vendredi.

Il n’en fera pas une tonne, mais il est difficile de ne pas croire que Giannis n’en aura pas au moins un à tomber d’au-delà de l’arc. J’aime ses chances de frapper le plus.

Christian Wood – Plus de 16,5 points (-125)



(Photo de Carmen Mandato/.)

Wood a été le leader des Houston Rockets cette saison. Il joue également comme l’un des meilleurs attaquants de la NBA ces derniers temps.

L’ancien UNLV est un double-double qui marche et qui a la capacité d’afficher des numéros de type jeu vidéo. Ceux-ci seront peut-être plus difficiles à atteindre contre les champions en titre, mais il aura le feu vert tout le match.

Aucun Porter Jr. ou Jalen Green signifie qu’une tonne de tentatives de tir sera manquante. Le bois capitalisera sur l’utilisation supplémentaire et se retrouvera avec une autre excellente ligne de statistiques. Il devrait être capable de dépasser le pilier du joueur de 16,5 points, sauf blessure.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).