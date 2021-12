NBA YoungBoy nommé meilleur artiste SoundCloud de 2021 après la sortie de YouTube

Logo officiel NBA Youngboy (Crédit photo : NBA YoungBoy)

SoundCloud a officiellement révélé ses artistes et morceaux les plus populaires de 2021, et NBA YoungBoy, dont les clips musicaux ont récemment été supprimés de YouTube, a obtenu « l’engagement le plus de fans » de tous les créateurs.

SoundCloud a divulgué cela et d’autres statistiques notables dans son analyse de lecture 2021, en plus de programmer un « Playback Awards Show » – qui doit commencer à 16 h 00 PT aujourd’hui – pour honorer les actes les plus populaires sur la plate-forme. Comme mentionné, NBA YoungBoy a mené le peloton en matière d’engagement des fans de SoundCloud cette année-là.

L’intérêt continu des auditeurs pour le travail du jeune homme de 22 ans pourrait s’avérer significatif dans les prochains mois. Bien que la raison précise des suppressions de YouTube susmentionnées ne soit pas claire, le directeur de YoungBoy a précédemment accusé la plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google de ne pas avoir « promu » le rappeur né à Baton Rouge.

Malgré la popularité globale de NBA YoungBoy sur SoundCloud, « Rapstar » de Polo G a réussi à obtenir le plus de pièces sur la plate-forme de n’importe quelle piste en 2021. Le rappeur de 22 ans a également décroché le premier honneur dans le « Longest Run » et « Hardest Catégories « Hit ».

En ce qui concerne le premier, 2021 Playback a indiqué que « Rapstar » avait dominé les « charts SoundCloud pendant le plus grand nombre de semaines consécutives », en plus d’avoir recueilli « le plus grand engagement de fans au cours de ses premières 24 heures de toutes les sorties en 2021 » pour ce dernier prix.

2021 Playback a nommé « Antisocial 2 » de BabySantana, 15 ans, le « hit indépendant le plus dur » de l’année, avec le « plus grand engagement des fans » de toutes les pistes indépendantes (au cours des 24 heures suivant sa mise en ligne) sur le service, ce qui a fait gros titres au cours de l’été pour avoir déployé un modèle de redevance alimenté par les fans. Pendant ce temps, SoundCloud a qualifié SoFaygo de «Meilleur artiste indépendant» de 2021, car le joueur de 20 ans s’est classé premier en termes d’engagement des fans parmi les actes non signés.

Vantant le système de redevances alimenté par les fans susmentionné, SoundCloud a déclaré que Sweely, en tant qu’« artiste alimenté par les fans » de 2021, a réalisé « la plus forte croissance de l’engagement des fans ». Et les « dernières tendances » du duo britannique A1 x J1 ont généré le plus de pièces SoundCloud « de toutes les premières sorties » en 2021 ; les membres du nouveau groupe se sont rencontrés en ligne et ont respectivement 16 et 17 ans.

Enfin, en ce qui concerne les gagnants du Playback 2021, « Dark Clouds » de Taeyong, 26 ans, la première sortie SoundCloud du leader NCT, a marqué « le plus grand nombre de commentaires de fans en une semaine ». Cet afflux de commentaires semble refléter le dévouement des purs et durs de la K-pop, car le groupe de garçons NCT, bien qu’il reçoive une plus petite part des projecteurs médiatiques que Blackpink et BTS, semble avoir un solide suivi.

Compte tenu du modèle de redevances alimenté par les fans de SoundCloud précédemment noté – ainsi que de l’âge généralement jeune des artistes les plus populaires de la plate-forme et de l’adoption continue par Spotify d’options promotionnelles payantes – il vaudra la peine de suivre la présence du service sur le marché à l’avenir.

Le mois dernier, Tidal a dévoilé un niveau gratuit financé par la publicité ainsi que des paiements directs aux artistes, et SoundCloud a annoncé un partenariat avec 2K, en vertu duquel les entités impliquées acceptent les soumissions de musique pour la bande originale de NBA 2K22.