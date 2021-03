NBA YoungBoy placé sous la garde du FBI après une poursuite policière du LAPD

Le rappeur NBA YoungBoy a été placé en garde à vue par le FBI hier après une poursuite policière du LAPD.

Le rappeur, de son vrai nom Kentrell Gaulden, était dans une voiture qui a été arrêtée hier par la police. Le rappeur aurait un mandat d’arrêt fédéral en suspens pour son arrestation. Après une courte poursuite dans la voiture, le rappeur a tenté de s’enfuir à pied. La police a appelé une unité K-9 pour retrouver le rappeur. Il a été arrêté et placé en garde à vue vers 13 heures le 22 mars.

En septembre 2020, Gaulden et 16 autres personnes ont été arrêtés pour trafic de drogue et d’armes à feu à Baton Rouge. La police de Baton Rouge a reçu l’ordre de restituer plus de 40 000 dollars en espèces, un chèque de banque de 300 000 dollars et deux chaînes de diamants saisis lors de cette descente sur un tournage de vidéo musicale. NBA YoungBoy a été libéré sur une caution de 75 000 $.

Gaulden vit actuellement à Los Angeles après avoir été expulsé de son domicile en Louisiane. Il a filmé un clip vidéo dans la maison, qui violait son contrat de location. NBA YoungBoy était le rappeur le plus regardé sur YouTube en 2019, battant les grandes stars de la pop comme Drake, Post Malone, Billie Eilish et Taylor Swift.

La nouvelle de l’arrestation a été diffusée sur les réseaux sociaux après la publication de Yaya Mayweather. «Ma journée a été complètement gâchée», commence le message. Plus tôt cette année, Yaya a donné naissance au fils de YoungBoy, Kentrell Gaulden Jr.Gaulden fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale à la suite de son arrestation en septembre 2020 en Louisiane.

Au cours de cette arrestation, des drogues comme la marijuana, l’hydrocodone et plusieurs armes de poing et fusils ont été saisis. Bien qu’il soit sur le plateau pour tourner un clip vidéo, le rappeur soutient que rien de tout cela ne lui appartenait. C’est un criminel reconnu coupable, il ne peut donc pas posséder d’arme à feu selon les lois fédérales et étatiques. Bien qu’aucune accusation formelle n’ait été prononcée au moment de cette arrestation, il n’est évidemment pas encore sorti du bois.

Si NBA YoungBoy risque une peine de prison, cela pourrait mettre un frein à sa carrière grandissante. Il n’est pas non plus le seul rappeur soumis à des accusations du FBI.

Lil Wayne a été arrêté pour possession d’une arme de poing plaquée or dans son avion privé à Miami. Il a plaidé coupable de possession illégale d’une arme de poing de calibre .45 lors d’un voyage. Un renseignement anonyme a conduit les agents à l’aéroport pour fouiller l’avion privé. Le FBI Miami a aidé dans ce visage, et Lil Wayne risque jusqu’à dix ans de prison s’il est inculpé. Tekashi 6ix9ine a également fait l’objet d’une enquête et a finalement atterri en prison pour possession illégale d’armes.