NBA YoungBoy refait surface sur sa première photo depuis la prison

NBA YoungBoy est de retour à la maison.

Le rappeur a été libéré de prison mardi 26 octobre après avoir déposé une caution en espèces de 500 000 $. Le bureau du shérif de la paroisse de St. Martin a confirmé qu’il n’était plus en détention. Il avait purgé sept mois dans une prison de Louisiane dans son affaire fédérale d’armes à feu.

Après son retour à la maison, la première photo de lui a fait surface en ligne. Le MC de 22 ans semble être de bonne humeur, souriant tout en posant avec son bras autour d’une jeune fille dans un endroit tenu secret dans l’Utah.

Dans le cadre des conditions de sa libération, YoungBoy doit rester confiné à domicile dans l’Utah et devra porter un moniteur de cheville. Il ne sera pas autorisé à quitter la résidence et seule sa famille pourra vivre avec lui. D’autres restrictions incluent l’interdiction des armes à feu et des drogues. Il doit également se soumettre à des tests de dépistage de drogue.

YoungBoy a été arrêté en mars à la suite d’une poursuite avec la police. Il avait un mandat d’arrêt pour trafic de drogue et d’armes à la suite d’une arrestation en septembre 2020 à Baton Rouge. Il a plaidé non coupable à un chef de criminel en possession d’une arme à feu et à un chef de possession d’une arme à feu non enregistrée et attend son procès.

Alors qu’il était derrière les barreaux, il a sorti son album Sincerely, Kentrell, qui a dépassé le Billboard 200. Il aurait accueilli son huitième enfant fin septembre.

