NBA Zion aime les Knicks

La veille de Noël 2018, Duke a joué un match de sa saison universitaire contre Texas Tech au Madison Square Garden. L’équipe dirigée par Mike Krzyzewski a fait sensation sur le parcours, avec trois joueurs visant très haut à l’approche du repêchage 2019: Zion Williamson (finirait n ° 1), RJ Barrett (3) et Cam Reddish (10). À la fin de la réunion Le vestiaire de Duke était une poudrière de journalistes essayant d’extraire une déclaration explosive de Sion sur son avenir dans la NBA et si cela pouvait être lié aux Knicks de New York., la franchise qui joue ses jeux dans la légendaire Madison. Et le garçon l’ont-ils compris:

“41 matchs au Garden seraient probablement incroyables. Ceci est le jardin. De nombreux grands sont passés par ici. Mon préféré était probablement Bernard King car mon beau-père m’a beaucoup parlé de lui, de sa capacité à mettre le ballon dans le panier. Je n’avais pas d’autre choix que d’aller voir ses meilleurs moments et il savait vraiment marquer. C’était incroyable ce qu’il a fait … Jouer 41 matchs ici ne serait pas mal du tout“.

2 ans et 4 mois se sont écoulés depuis ces mots et Zion a fait ses débuts hier soir à Madison dans un match de la NBA. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont tombés en prolongation avec les Knicks, un autre coup dur pour la franchise de Louisiane dans son objectif d’atteindre les séries éliminatoires. Mais l’intérêt a radicalement changé après la fin du match, lorsque Zion est allé dans la salle de presse et que la question sur son avenir et les Knicks lui a été de nouveau posée. Le joueur, loin d’éviter la réponse, a réaffirmé son idée du basket dans la Grosse Pomme:

“New York est la Mecque du basket-ball. J’adore jouer ici., Je l’ai fait avec l’université et c’est la première fois que je le fais en tant que professionnel. L’ambiance qui existe ici, que ce soit pour vous remonter le moral ou vous siffler, est incroyable. Mis à part la Nouvelle-Orléans, bien sûr, je pense que c’est l’endroit où j’aime le plus jouer. Je ne peux pas te mentir “.

Sion l’a dit très clairement. Il aime jouer pour Madison et cela ne le dérangerait pas du tout de le faire régulièrement, et pas seulement en tant que visiteur une ou deux fois par an (dépend de la conférence à laquelle vous participez). Cela signifie-t-il que le conseil d’administration et les fans des Pélicans doivent être concernés? Quoi on peut être avant un autre cas Chris Paul ou Anthony Davis? C’est peut-être le cas, mais si tel est le cas, il ne semble pas probable que cela se produise dans un proche avenir.

Il y a plusieurs aspects à considérer. Il est vrai que les Knicks ont un avantage: c’est l’un des grands marchés de la ligue et du sport mondial, ce qui ne les a pas toujours aidés à recruter de grandes stars, surtout ces derniers temps où la performance sportive était loin de la capacité économique. et pour attirer l’attention. Mais cette année, sous la direction de Léon Rose et la baguette de Tom Thibodeau, l’équipe semble pour la première fois depuis longtemps qu’une équipe, choisit clairement de participer aux séries éliminatoires et, en bref, les bases peuvent être posées pour de futurs succès sportifs. Dans ce sens un joueur comme Zion, prédisposé comme il semble jouer à New York, pourrait être une cible claire pour les Knicks. Mais ce n’est pas si simple.

La prolongation du contrat des recrues

Chris Paul a quitté la Nouvelle-Orléans après 6 ans et Anthony Davis après 7 ans. Parce que? Parce qu’il y a une chose dans la NBA qui s’appelle la prolongation maximale du contrat de recrue. qui permet aux franchises renouveler les joueurs qui ont rédigé en signant un nouveau contrat entre la troisième et la quatrième année (bien qu’il n’entre en vigueur que l’été suivant) que multipliez l’argent qu’ils leur versent de façon exponentielle. Par exemple: Jayson Tatum est dans la dernière année de son contrat de recrue, dans lequel il facture près de 10 millions de dollars. Mais depuis que les Celtics lui ont signé l’extension de la dernière pré-saison, l’année prochaine il en collectera 28. Environ le triple de l’argent. Il semble difficile que Zion n’accepte pas cette offre à l’été 2022, quand les pélicans l’ont sûrement mis sur la table

Pourtant, La chose logique est que le power forward a un contrat en vigueur avec sa franchise actuelle jusqu’en 2027 (Les extensions de recrue sont pour quatre ans). Au total, 4 + 4 (recrue + extension), huit ans minimum, c’est ce que signent habituellement les grandes stars avec les franchises qui les ont rédigés. Une autre chose est qu’ils ont huit ans. Si le projet ne leur offre pas de manière sportive ce qu’ils attendent, alors ils peuvent commencer à faire pression pour que leur équipe accepte un transfert qu’ils envoient à une autre équipe avant de mettre fin à leur relation contractuelle à la fin de la huitième saison. Dans le cas contraire, le joueur finirait par partir en échange de rien à la fin du contrat, ce qui n’intéresse pas non plus les franchises. Par conséquent, Paul est parti en sixième année et Davis en septième. Si Sion faisait de même, nous parlerions de 2025 ou 2026. Il y a encore beaucoup de tissu à couper et, pour l’instant, à la Nouvelle-Orléans, ils peuvent se reposer tranquillement. Mais ils ne peuvent pas être induits en erreur s’ils ne veulent pas trébucher sur la même pierre pour la troisième fois.