NBC a annulé la meilleure émission sur Netflix, mais il pourrait y avoir une finale de film

Bien avant que les émissions et les films originaux de Netflix ne remportent des prix, le service de streaming était un faiseur de rois pour le contenu sous licence. Breaking Bad est peut-être l’histoire à succès la plus importante, attirant d’innombrables téléspectateurs qui n’auraient jamais trouvé l’émission sur AMC. De nos jours, Netflix se préoccupe davantage des originaux, mais de temps en temps, une autre émission trouve une nouvelle vie sur le service. La dernière en date est la série dramatique surnaturelle épique de NBC Manifest.

Depuis des semaines maintenant, Manifest se situe au sommet ou près du sommet de la liste des 10 meilleurs de Netflix. Malheureusement, l’ascension rapide et apparemment aléatoire de l’émission s’est également produite juste avant que NBC n’annonce qu’elle ne reprendrait pas l’émission pour une quatrième saison. Les fans étaient furieux et le créateur de Manifest, Jeff Rake, s’est engagé à faire ce qu’il pouvait pour conclure l’histoire d’une manière ou d’une autre.

Nous savons maintenant exactement comment Rake prévoit d’y parvenir, avec ou sans NBC.

La finale du film de Manifest est actuellement en préparation

S’adressant à Entertainment Weekly mercredi, Rake a révélé les prochaines étapes pour Manifest :

Vingt jours après notre première sur Netflix, je me suis en quelque sorte éloigné du projet de trouver une maison pour les saisons 4, 5 et 6 de Manifest, même si j’ai toujours parlé de Manifest comme étant une émission de six saisons. . À l’époque, j’ai établi une feuille de route de six saisons pour NBC, et j’en suis à la moitié. J’avais des cliffhangers géants dans la finale de la saison 3, j’avais donc la ferme intention d’avoir trois saisons de plus pour ralentir la moitié arrière de l’histoire. Je lis l’écriture sur le mur que nous ne trouverons peut-être pas de foyer pour trois saisons supplémentaires de la série, alors je suis passé au plan B : une certaine plate-forme financerait un long métrage ou une finale de film, comme nous l’avons vu avec Timeless, Firefly, et Bois mort. J’ai juste besoin d’un budget modeste pour raconter l’histoire.

Rake réorganise maintenant l’histoire qu’il avait l’intention de raconter au cours des trois prochaines saisons. Rake veut utiliser la finale du film de deux heures pour « distiller toutes les bavures suspendues de la série », explique-t-il. Il sait à quel point les fans veulent voir comment l’histoire se termine, même si ce n’est pas la façon dont il avait prévu de la terminer.

Nous ne savons toujours pas si Jeff Rake et le reste des acteurs et de l’équipe pourront raconter toute l’histoire de Manifest. Netflix a déjà passé à ramasser le spectacle pendant plus de saisons, comme il l’a fait avec Lucifer et Designated Survivor. Peut-être qu’une finale de film Manifest sera plus attrayante.

