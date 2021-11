NBC a battu ESPN et CBS pour un accord sur les droits TV de la Premier League de 2 milliards de livres sterling avec un contrat signé jusqu’en 2028

Le diffuseur américain NBC a conclu un nouvel accord de six ans pour son contrat de télévision avec la Premier League d’une valeur d’environ 2 milliards de livres sterling.

Ce chiffre est presque le double de ce que la société, la maison de la couverture de la Premier League aux États-Unis depuis 2013, a payé pour son contrat actuel en 2016.

Le nouvel accord NBC est fantastique pour la Premier League

Le nouvel accord, estimé à 2,7 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling), compense en partie les 2 milliards de livres sterling que les clubs de Premier League ont perdus depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Au cours des trois prochaines années, la Premier League filtrera 1,6 milliard de livres sterling dans la pyramide du football, après avoir annoncé plus tôt jeudi un financement supplémentaire de 25 millions de livres sterling de Covid aux clubs des ligues un et deux et de la Ligue nationale.

La Premier League a déjà terminé ses processus de vente de diffusion internationale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, mais il reste des accords dans le reste des Amériques et de l’Asie-Pacifique à conclure et de nouvelles augmentations des revenus entraîneront également des paiements de solidarité aux clubs EFL. monter.

« L’intérêt pour la Premier League ne cesse de croître et c’est formidable de voir la demande mondiale croissante de regarder nos matchs et de s’engager avec la ligue », a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters.

Le chef de la Premier League, Richard Masters, a aidé à orchestrer l’accord

«Nos revenus de diffusion internationaux et nationaux au cours du prochain cycle donneront stabilité et certitude au jeu dans son ensemble, ce qui est particulièrement important alors que le football se remet des pertes de Covid-19.

« Nous sommes fiers d’investir plus dans notre pyramide du football que toute autre ligue de football dans le monde. »