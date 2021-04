NBC a commis une “ faute professionnelle ” en ne montrant pas de couteau ⋆ .

Tout en doublant lors du transfert de CNN Tonight jeudi sur leur soutien à la décision de l’officier Nicholas Reardon de tirer sur Ma’Khia Bryant brandissant un couteau, les hôtes de CNN Chris Cuomo et Don Lemon ont fustigé des points de vente comme NBC qui n’ont pas montré le couteau dans la main de Bryant tout en rapportant sur la fusillade. Le couple a accusé ces médias de «faute professionnelle journalistique» parce qu’ils n’étaient pas honnêtes (une notion ironique étant donnée qui le diffusait).

Leur coup est venu alors que NewsBusters dirigeait une partie du cycle de nouvelles de jeudi avec un rapport exposer la tromperie de NBC contre leur public; éditer une partie clé de l’appel au 911 et ne pas montrer le couteau, avant les ajoutant silencieusement dans une mise à jour.

“Et nous devons être honnêtes à propos de ces choses. Et si nous ne sommes pas honnêtes sur ces choses, en tant que journalistes, alors c’est un manquement à notre devoir de journalistes. C’est une faute professionnelle journalistique de ne pas le faire», Dit Lemon à son ami.

Cuomo a noté qu’il avait «entendu que certaines personnes rapportaient l’incident sans montrer le couteau. » Il a fait connaître ses vrais sentiments sur la question en l’appelant “faute professionnelle»Et a déclaré que ces points de vente trompeurs étaient«chercher des ennuis, et c’est faux. »

En plus de déchirer d’autres points de vente, Lemon a cherché à dissiper l’argument selon lequel Reardon aurait dû tirer sur Bryant à la jambe. Il a souligné le fait clé que «les gens ne poignardent pas les gens avec leurs pieds»:

Et les gens, vous savez, «tirent dans la jambe». Les gens ne poignardent pas les gens avec leurs pieds. Ils poignardent avec leurs bras et le haut de leur corps. Alors, l’officier tire pour neutraliser la menace. La menace vient d’où? Ici. C’est là que se trouve la menace – et c’est là qu’il tire, pour arrêter le mouvement d’où vient le couteau.

Lemon a également exhorté les gens à «imaginer si la femme en rose était votre bien-aimé, et l’officier n’a pas fait ce qu’il a fait. Tu pourrais pleurer la mort de cette femme, cette jeune femme en rose.

S’exprimant davantage sur le recours à la force par la police, Lemon a rappelé aux gens que «les policiers sont formés pour neutraliser la menace».

“Vous ne passez pas le cuir – c’est ainsi qu’ils se réfèrent à sortir de l’étui – si vous ne prévoyez pas de neutraliser une menace”, a convenu Cuomo. «Et vous devez utiliser une force égale ou supérieure. Donc, ils ne sortent pas cette arme pour faire autre chose que pour abattre quelqu’un.

Toute cette conversation a commencé avec Lemon, arguant raisonnablement que nous ne devrions pas traiter chaque tir de la police comme si elle s’était produite dans les mêmes circonstances exactes:

LEMON: Ils ne sont pas égaux à 100%. Et cette pauvre maman que vous aviez, je pense pour elle, mais toutes les tirs de la police ne sont pas les mêmes, et nous devons examiner les preuves et ce que nous savons.

Voyons combien de temps cela dure.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur «développer» pour lire:

CNN ce soir

22 avril 2021

22 h 01 min 39 s, heure de l’Est

(…)

DON LEMON: Et aussi ce qui s’est passé avec les fusillades. Que se passe-t-il avec ça? C’est vraiment important que nous discutons, et je pense que nous avons eu hier soir une conversation très importante et éclairante que tout le pays a. Et je pense que nous devrions continuer à avoir ces conversations parce que c’est ce qui résonne avec le peuple américain, et c’est ce que les gens veulent voir changer.

Et ils veulent aussi savoir comment – très franchement, comment en ressentir et ce qui peut être fait à ce sujet et ce que leurs compatriotes américains en disent et en pensent.

Et je reste fidèle à cela. Nous ne pouvons pas traiter toutes les fusillades de la police de la même manière.

CHRIS CUOMO: Vous avez absolument raison. On ne peut pas faire ça.

LEMON: Ils ne sont pas égaux à 100%. Et cette pauvre maman que vous aviez, je pense pour elle, mais toutes les tirs de la police ne sont pas les mêmes, et nous devons examiner les preuves et ce que nous savons.

CUOMO: Et, regardez, elle n’est pas ici pour être testée sur les faits. Il faut se souvenir que peu importe ce que vous considérez comme justifié ou injustifié, il y a une humanité en jeu.

(…)

22 h 04 min 29 s, heure de l’Est

LEMON: Je pense que c’était comme sept secondes, sept ou neuf secondes que l’officier a dû réagir. C’est tragique. C’est terrible. Mais imaginez si la femme en rose était votre bien-aimé et que l’officier n’a pas fait ce qu’il a fait. Vous pourriez pleurer la mort de cette femme, cette jeune femme en rose. Et, encore une fois, je sais que les gens disent, eh bien, il aurait dû tirer pour la jambe. Ce n’est pas – vous aviez – quel était le type que vous aviez avec les lunettes? J’oublie comment tu l’appelles.

CUOMO: Anthony Barksdale.

CITRON: Des aboiements. Vous l’appelez Barks. Ce n’est pas la formation des policiers. Les policiers sont formés pour neutraliser la menace.

CUOMO: Vous ne passez pas de cuir, c’est ainsi qu’ils se réfèrent à sortir de l’étui, si vous ne prévoyez pas de neutraliser une menace.

LEMON: C’est vrai.

CUOMO: Et vous devez utiliser une force égale ou supérieure. Donc, ils ne sortent pas cette arme pour faire autre chose que pour abattre quelqu’un.

LEMON: Droit et neutraliser la menace. Qui, c’est la formation. Je suis désolé. C’est –

CUOMO: Vous pourriez repenser la formation.

LEMON: 100% d’accord avec ça. Et c’est donc toute l’idée de déterminer ce que nous faisons avec la police dans cette société et comment les policiers devraient être utilisés et utilisés. C’est une toute autre conversation.

Mais dans l’état actuel des choses, c’est ce que c’est. Et les gens, vous savez, «tirent dans la jambe». Les gens ne poignardent pas les gens avec leurs pieds. Ils poignardent avec leurs bras et le haut de leur corps. Alors, l’officier tire pour neutraliser la menace. La menace vient d’où? Ici. C’est là que se trouve la menace – et c’est là qu’il tire, pour arrêter le mouvement d’où vient le couteau.

Et, encore une fois, que diriez-vous d’un taser? Les Tasers ne fonctionnent pas toujours dans ces situations. Parlez à Barksdale ou à n’importe qui d’autre.

CUOMO: Les Tasers ne fonctionnent pas toujours à point.

LEMON: Ils ne fonctionnent pas toujours à point.

(…)

22:10:17 heure de l’Est

LEMON: Et nous devons être honnêtes à propos de ces choses. Et si nous ne sommes pas honnêtes sur ces choses, en tant que journalistes, alors c’est un manquement à notre devoir de journalistes. C’est une faute professionnelle journalistique de ne pas le faire.

CUOMO: J’ai entendu dire que certaines personnes rapportaient l’incident sans montrer le couteau.

LEMON: Ouais, tu dois tout montrer.

CUOMO: C’est une faute professionnelle.

LEMON: Ouais. De nouveau –

CUOMO: Cela cherche des ennuis, et c’est faux.

LEMON: C’est difficile, mais c’est là où nous en sommes actuellement, et tout le monde est émotif. Et je le comprends, mais nous devons faire preuve de diligence raisonnable et nous devons parler de ces choses.

(…)