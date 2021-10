NBC a découvert que l’ancienne FLOTUS Melania Trump mentait; Elle a été forcée de faire une correction 10z virale

in

Selon NBC News, Melania Trump a supprimé des informations de la biographie de son site Web personnel – ceci seulement après que ces informations se soient avérées fausses.

Le site Web, www.melaniatrump.com, a été supprimé en juillet 2016. Heureusement pour nous, il est toujours disponible via des sources d’archivage Internet.

Sur le site Web, elle utilise un langage pour suggérer qu’elle a obtenu un diplôme universitaire avant que sa carrière de mannequin ne décolle.

“Après avoir obtenu un diplôme en design et architecture à l’université de Slovénie, Melania a fait la navette entre les séances photo à Paris et à Milan, pour finalement s’installer à New York en 1996.”

Sa nouvelle biographie, disponible sur le site officiel de la Maison Blanche, https://www.whitehouse.gov/administration/first-lady-melania-trump, suggère que même si elle a suivi des cours pendant un certain temps, un diplôme n’a jamais été obtenu.

“Mme. Trump a commencé une carrière de mannequin à 16 ans et a signé avec une agence de mannequins à Milan. Elle poursuivrait ses études à l’Université de Ljubljana en Slovénie, mais a interrompu ses études pour faire avancer sa carrière de mannequin à Milan et à Paris, avant de déménager à New York en 1996.

NBC rapporte que des questions sur la véracité de la biographie de Mme Trump se sont posées au début de l’année.

Ils ont ensuite posé des questions en discutant avec un ancien professeur et en visitant l’université dont elle prétendait être diplômée.

Blaz Matija Vogelnik, un professeur qui a déclaré lui avoir brièvement enseigné à l’université slovène de Ljubljana, a déclaré à NBC News en août qu’elle n’avait pas terminé son cours.

“Elle n’a pas terminé l’université, du moins pas à Ljubljana”, a-t-il déclaré. “Mon opinion personnelle est que, parce que c’était une très belle fille… Je crois qu’elle s’est rendu compte qu’elle pouvait gagner plus avec ça, que d’avoir de longues études.”

Si elle avait terminé le cours, les recherches de Melania Trump seraient normalement dans la bibliothèque de l’université, mais elles n’y ont pas été trouvées lorsque NBC News a visité le collège cet été.

Après que plusieurs autres organisations ont signalé les inexactitudes contenues dans sa biographie, elle a supprimé le site Web.

