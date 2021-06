NBC a finalement pris des décisions d’annulation et de renouvellement pour les dernières émissions dans les limbes. Malheureusement, ce n’est pas une bonne nouvelle.

Pendant ce temps, alors que les NCIS du monde sont toujours là, les réseaux semblent avoir du mal à trouver des émissions qui collent dans de nombreux cas. Nous vivions peut-être au pic de la télévision il y a quelques années, mais maintenant nous vivons vraiment dans une annulation de pointe, avec Netflix annulant une série d’émissions après une saison – et une saison seulement – ​​et les réseaux ont de plus en plus de mal à trouver des émissions qui restent en ondes sur le long terme. Alors que le câble et le streaming se disputent notre attention et nos dollars, attendez-vous à des douleurs de croissance supplémentaires.