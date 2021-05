NBC admet que la crise frontalière “ frénétique ” et “ implacable ” ne s’arrête pas ⋆ .

Quelques jours à peine après que le co-animateur de Today, Craig Melvin, a étonnamment parlé au président Biden de la crise d’immigration illégale en cours à la frontière sud des États-Unis, mercredi, l’émission matinale de NBC a en fait rapporté que le «flux effréné de migrants» aux États-Unis continuait d’être «implacable. ” Le segment s’est concentré sur les autorités étatiques et locales du Texas qui sont forcées de surveiller la frontière «parce que les ressources fédérales sont si limitées».

«Passons maintenant à la vague continue de migrants à la frontière sud. Nous avons un aperçu de première main d’une nouvelle initiative des forces de l’ordre locales pour intensifier les patrouilles là-bas ». a annoncé Melvin en haut de l’heure de 8 h HE alors qu’il présentait la couverture. Reportage depuis la frontière à Hidalgo, au Texas, le correspondant Gabe Gutierrez a informé les téléspectateurs:

L’administration Biden affirme que les installations de traitement de la patrouille frontalière ne sont plus aussi surpeuplées, mais cela ne signifie pas que le nombre total de migrants ralentit. Les organismes d’application de la loi de cette région se disent débordés.

«Du jour au lendemain, le flux effréné de migrants était implacable», a déclaré le journaliste, précisant que la crise était loin d’être terminée. Gutierrez a expliqué qu’il avait parcouru la région le long du fleuve Rio Grande «non pas avec des agents de patrouille frontalière fédérale, mais avec des rangers du ministère de la Sécurité publique du Texas», qui «devaient patrouiller davantage dans cette zone parce que les ressources fédérales sont si limitées.

S’adressant à l’agent du ministère de la Sécurité publique du Texas, Christopher Olivarez, le correspondant a demandé: «Considérez-vous ce que vous voyez ici comme une crise?» Olivarez n’a pas hésité:

C’est une crise. Il est. Je veux dire, vous voyez à quel point il est facile pour ces passeurs de faire traverser ces migrants par radeau. Ils n’ont pas peur des forces de l’ordre parce qu’ils les déposent, ils retourneront au Mexique, amèneront un autre groupe.

Gutierrez a détaillé l’ampleur de la situation désastreuse: «Depuis le mois de mars, des représentants de l’État affirment avoir référé plus de 28 000 migrants à la patrouille fédérale des frontières. Ils ont également saisi plus de 5 700 livres de marijuana, près de 100 livres de cocaïne et plus d’un million de dollars en devises. »

Cependant, il a repris les points de discussion de la Maison Blanche niant que les politiques d’immigration de Biden contribuaient à la catastrophe humanitaire: «L’administration Biden dit qu’une grande partie de cette poussée est saisonnière et due en partie aux mauvaises conditions en Amérique centrale, et non à un changement des politiques frontalières. “

Pour conclure le segment, Gutierrez a demandé à Olivarez: «Voyez-vous cela ralentir de sitôt?» Il a répondu: «En ce moment, en ce moment, je ne le vois pas ralentir.» Le journaliste a conclu: «… nous étions avec ce groupe pendant des heures pendant la nuit, et nous avons vu pratiquement – presque aucun agent fédéral. Ils étaient juste submergés.

Le rapport de Gutierrez mentionnant en fait le nom de Biden était une amélioration significative par rapport à lundi, lorsque l’émission couvrait plusieurs crises – y compris celle à la frontière – sans mentionner le président ne serait-ce qu’une seule fois.

Le segment étonnamment décent a été présenté aux téléspectateurs par CarMax et Target.

Voici une transcription complète du rapport du 5 mai: