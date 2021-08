NBC annule le jeu télévisé après une épidémie de diarrhée alors qu’il ne reste qu’une semaine de production

L’étrange saga d’Ultimate Slip N’ Slide a pris fin prématurément. NBC a annoncé vendredi qu’elle avait décidé de retirer entièrement le projet et qu’il ne serait plus diffusé après le début d’une épidémie de Giardia. TVLine rapporte que bien qu’il ne reste qu’une semaine de production du jeu télévisé, le réseau a décidé d’annuler le projet et de le suspendre pour de bon. Le jeu télévisé – basé sur le toboggan aquatique classique de Wham-O – était censé présenter les talents d’animateur des comédiens Bobby Moynihan et Ron Funches.

Les producteurs de l’émission, Universal Television Alternative Studio, ont initialement interrompu la production en juin lorsqu’il y a eu une épidémie massive de diarrhée parmi les membres de l’équipe. La production était basée dans un ranch éloigné de Simi Valley, en Californie, rapporte What I’m Hearing et The Wrap. Des sources ont déclaré au dernier point de vente que les gens se sont effondrés sur le plateau et ont été “forcés de se heurter à des port-o-potties”. Le 2 juin, au moins une personne a été testée positive pour la giardia, un minuscule parasite qui cause la giardiase, une maladie diarrhéique. Le germe se trouve sur « des surfaces ou dans le sol, les aliments ou l’eau qui ont été contaminés par des excréments (caca) de personnes ou d’animaux infectés », selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

La production a été interrompue après le test positif afin que l’eau utilisée sur l’ensemble élaboré puisse être testée par les services de santé du comté de Los Angeles et du comté de Ventura, ainsi qu’un laboratoire environnemental tiers. L’eau du puits, de l’étang, de la piscine toboggan, du camion-citerne et des lavabos des toilettes a été testée négative, mais l’eau testée dans la région s’est révélée positive pour Giardia, a déclaré Universal.

La situation a été tellement médiatisée que Funches a plaisanté en disant que sa famille ne savait même pas qu’il était dans la comédie “jusqu’à ce que quelqu’un ait la diarrhée dans mon parc aquatique”. Plus tard, Funches a remarqué la blague du comédien Paul F. Tompkins sur la situation. “Alors PENultimate Slip-N-Slide”, a écrit Tompkins. “Wow. C’est votre propre peuple”, a répondu Funches. “Que diriez-vous de nous concentrer sur toutes les personnes que nous avons jetées sur des toboggans géants qui N’ONT PAS OBTENU LA DIARRHÉE.” Thompkins a rapidement répondu: “Ron, tout ce que je dis, c’est que ce n’est pas encore fini!”

Ultimate Slip ‘N Slide devait faire sa première ce dimanche sur NBC après les cérémonies de clôture des Jeux olympiques d’été. Cependant, il a été retardé le mois dernier, avec le nouveau jeu télévisé Family Game Fight, animé par le couple de célébrités Kristen Bell et Dax Shepard, reprenant à la place le créneau horaire post-olympique.