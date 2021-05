NBC annule les prochains Golden Globes Awards parce que l’organisation ne valorise pas la diversité ⋆ .

Responsabilité de la justice sociale. C’est ce que la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation derrière les Golden Globes, n’a pas.

La HFPA n’a pas répondu aux normes de l’obsession actuelle de la diversité à Hollywood et, à son tour, NBC a annulé sa remise de prix 2022 à la suite des critiques des principaux acteurs hollywoodiens selon lesquelles l’organisation n’est pas suffisamment réveillée.

Selon IndieWire.com, «The Hollywood Foreign Press Association, qui organise la fête annuelle [Golden Globes], a été critiqué pour n’avoir aucun membre noir parmi ses 87 membres votants, entre autres corruptions au sein de l’organisation. Ah, on voit. En conséquence, NBC appelle à l’arrêt total et complet des Golden Globes 2022 jusqu’à ce que les membres de HPFA puissent comprendre ce qui se passe.

Le point de vente a confirmé: “Les Golden Globe Awards 2022 ont été annulés par NBC alors que la Hollywood Foreign Press Association tente de se réformer dans un contexte de controverse croissante.”

Le HFPA a apparemment tardé à adhérer aux initiatives de diversité d’Hollywood, c’est-à-dire à s’assurer que des minorités sont embauchées par les grandes entreprises de l’industrie du divertissement, car ne pas le faire serait raciste. Un exposé du Los Angeles Times sur les abus flagrants de justice sociale de HFPA a été le catalyseur initial pour obtenir le retrait de l’émission des prix 2022. En plus de ne pas avoir de membre noir, le journal a constaté que «l’organisation avait voté pour ne pas embaucher un consultant en diversité à la suite des manifestations de Black Lives Matter l’été dernier» (c’est le crime impardonnable – à défaut de profiter à l’industrie de la culpabilité raciale. ).

La pièce a affirmé que la HFPA «a également refusé de participer à des conférences de presse pour« Bridgerton »,« Girls Trip »et« Queen and Slim », entre autres» (productions remarquables pour leur diversité).

Le fait qu’une telle coalition industrielle majeure irait en 2021 sans avoir un Afro-Américain parmi ses membres, ni un coordinateur professionnel de la diversité, a crié au paradis de la justice sociale pour se venger, et bien sûr, les anges de la diversité ont rapidement obtenu la Hollywood Foreign Press annulé. Parmi ces arbitres de justice sociale figuraient des acteurs hollywoodiens indignés comme Mark Ruffalo, Scarlett Johansson et d’autres, qui ont appelé Hollywood à «se retirer» de l’association.

Tom Cruise, triple vainqueur du Golden Globe, a même rendu chacun de ses prix à l’organisation pour protester contre leur racisme. La cinéaste obsédée par la diversité, Ava DuVernay, a félicité Cruise pour cette décision, soulignant qu’il s’agissait d’une «position contre leurs pratiques sexistes, homophobes et racistes d’exclusion, de harcèlement et de préjugés». En plus d’eux, Netflix et Amazon Studios ont également refusé de travailler avec HFPA jusqu’à ce que le groupe ait son compte. Ouais. Ce sont tous des héros de bout en bout.

Et que pourrait faire HFPA contre ce genre d’influence de l’industrie en criant que c’est raciste? Pas beaucoup. Ils se sont fixés des objectifs pour accroître leur diversité dans un avenir immédiat. Variety a déclaré: «Le 3 mai, la HFPA a annoncé son intention d’ajouter 20 nouveaux membres en 2021, dans le but d’augmenter le nombre de ses membres à part entière de 50% en 18 mois, le tout en mettant l’accent sur le recrutement de groupes sous-représentés.»

Malheureusement, la stratégie d’apaisement de HFPA n’a pas fonctionné. La pression était trop forte et NBC a tiré le bouchon. Bien qu’au moins HFPA n’ait pas à souffrir une autre année de mauvaise note des récompenses comme ses amis réveillés aux Oscars.