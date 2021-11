NBC cite la popularité de Ted Lasso dans le renouvellement des droits de la Premier League

NBC a parcouru un long chemin depuis que Ted Lasso a commencé comme publicité pour la Premier League en 2013.

L’émission, qui est maintenant un produit Apple TV avec deux saisons à son actif, a explosé en popularité au cours de la dernière année grâce à son ton incroyablement sincère et sain et ses personnages agréables. Ted Lasso a conquis le cœur de beaucoup dans le monde du sport et même des célébrités lui ont montré beaucoup d’amour.

Bien que Ted Lasso soit maintenant une série sur Apple TV, NBC a clairement donné un coup de fouet à sa marque en donnant d’abord vie au personnage principal dans ses publicités. À tel point que NBC aurait cité le succès de Ted Lasso comme l’une des principales raisons pour lesquelles la société a prolongé son ensemble de droits de diffusion de la Premier League jusqu’en 2027-2028.

Lors d’un appel avec des dirigeants de NBC Sports pour discuter du renouvellement des droits de la #PremierLeague… une grande raison pour laquelle ils ont été attirés par le package… la popularité de #TedLasso #Sports #Business pic.twitter.com/nBBrB6mkTD – Jabari Young (@JabariJYoung) 18 novembre 2021

Même NBC n’est pas à l’abri des charmes de Ted Lasso !