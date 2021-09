NBC Classic redémarré par Nickelodeon

L’une des sorties les plus réussies de NBC dans la télévision familiale reçoit le traitement de redémarrage: Les Schtroumpfs. Une nouvelle émission télévisée sur les Schtroumpfs a récemment été créée sur Nickelodeon. Comme le montre la bande-annonce récente, Les Schtroumpfs présente une animation CGI remaniée. Il a été créé le 10 septembre.

La diffusion originale des Schtroumpfs sur NBC a connu un énorme succès, diffusant plus de 400 épisodes entre 1981 et 1989.

La nouvelle itération met en vedette David Freeman dans le rôle du Grand Schtroumpf, Bérangère McNeese dans celui de la Schtroumpfette, Lenny Mark Irons dans celui de Gargamel, Youssef El Kaoukibi dans celui de Brainy et Catherine Hershey dans celui de Willow. La nouvelle série ne semble pas liée à la dernière série de films Schtroumpf, publiés par Sony Pictures. Cela donne à la franchise une certaine liberté pour explorer de nouvelles voies et se construire à partir de zéro pour un tout nouveau public.

“Les Schtroumpfs est une franchise mondiale emblématique qui a trouvé un écho auprès du public pendant des décennies”, a déclaré Pam Kaufman, présidente de ViacomCBS Consumer Products. « En nous associant à LAFIG, nous sommes en mesure d’unir nos forces créatives pour proposer aux consommateurs une toute nouvelle gamme de produits de consommation dans plusieurs catégories, ainsi qu’une série animée fraîche et originale.

“Je suis extrêmement fière et heureuse d’avoir Nickelodeon et sa fantastique équipe pour représenter notre marque Schtroumpf à la fois pour la diffusion de notre belle nouvelle série télévisée et en tant qu’agent”, a ajouté Véronique Culliford, fondatrice et présidente d’IMPS/LAFIG. “Nous écrivons à nouveau l’histoire plus de 40 ans après le succès mondial de la première série télévisée des Schtroumpfs, qui est diffusée dans plus de 100 pays encore aujourd’hui ! Je suis convaincu que nous n’aurions pas pu trouver meilleur partenaire pour schtroumpfer notre belle planète bleue.”

La nouvelle bande-annonce des Schtroumpfs montre de nombreux gags burlesques jouant sur la taille des Schtroumpfs, leur maladresse et leur apparente invulnérabilité aux blessures. Il fait également allusion à un certain danger sous la forme d’humains et d’animaux dans la forêt. Jusqu’à présent, il n’a utilisé le mot “Smurf” comme verbe qu’une seule fois, mais les fans de longue date peuvent espérer qu’il y en aura d’autres en cours de route.

Les Schtroumpfs ont débuté en tant que franchise belge de bandes dessinées en 1958 et ont connu un succès mondial dans les années à venir. Aux États-Unis, ils ont déjà joué dans trois séries télévisées et dans plusieurs films, jeux vidéo et bandes dessinées. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.