NBC ‘Confusion’ sur les états rouges gérant le COVID mieux que les états bleus ⋆ .

«Confondant», «énigme», «confusion», tels sont les mots que l’émission Today de NBC a utilisés jeudi pour décrire la bonne nouvelle que les cas de COVID étaient en baisse dans certains États. La raison pour laquelle ils sont si déconcertés? Des cas de virus tombaient dans les États du sud avec des gouverneurs républicains et augmentaient dans les États du nord avec des gouverneurs démocrates, conduisant les hacks libéraux du réseau à essayer d’expliquer une tendance qui ne correspondait pas à leur discours partisan.

«Pourquoi les cas de COVID chutent-ils dans les États qui ont assoupli les restrictions, tout en grimpant dans ceux où les restrictions sont toujours en place? Hoda Kotb, co-animatrice perplexe, a demandé tout en taquinant le prochain rapport. Elle a promis aux téléspectateurs: «Nous allons creuser dans cette tendance qui fait que certains experts de la santé se grattent la tête.»

Dans un autre taquin quelques minutes plus tard, Kotb a promu «Un regard de l’intérieur sur les tendances déroutantes du pays en ce qui concerne le coronavirus.» Savannah Guthrie, co-animatrice, a expliqué: «Oui, nous allons aller derrière les chiffres et découvrir pourquoi il y a une flambée dans certains États et un déclin dans d’autres, et pourquoi les gens de ces États pourraient avoir un faux sentiment de sécurité.»

Présentant le segment dans la demi-heure de 7 h 30 HE, le co-animateur Craig Melvin a de nouveau déclaré que «Les tendances des cas de COVID à travers le pays qui font que les responsables de la santé se grattent vraiment la tête.» Guthrie a sonné: «Oui, certains États avec des règles plus strictes connaissent maintenant des poussées, puis beaucoup de ceux qui ont été rouverts immédiatement et les mandats de masques abandonnés connaissent des baisses importantes.»

Reportage de Floride, le correspondant Sam Brock a fait remarquer: «… vous regardez la toile de fond par-dessus mon épaule, vous pouvez comprendre ce qui pousse les gens ici en vacances et suscite la crainte de voir une explosion de cas. » Cependant, il a ensuite admis que les prédictions apocalyptiques des médias s’étaient avérées fausses: «Jusqu’à présent, ce n’est qu’une légère hausse.» Brock a ajouté: « Et de la Géorgie et du Mississippi au Texas et à l’Arkansas, les États avec des règles laxistes sur les protocoles COVID ont tous vu des baisses à deux chiffres dans les cas. »

Pendant la lecture de la partie enregistrée du segment, Brock proclama:

Appelez cela une énigme COVID. Dans les États où les mesures sont les plus strictes du pays, comme le Michigan, la Pennsylvanie et une grande partie de la Nouvelle-Angleterre, les cas sont à la hausse. Alors que dans le sud, des États comme l’Arkansas et le Texas, qui ont rouvert des entreprises et arraché des mandats de masques, voient leur nombre baisser.

Une grande partie du rapport a été consacrée à la promotion de théories qui «pourraient expliquer la contradiction apparente», allant de la suggestion que les États du Sud ne testaient pas suffisamment pour découvrir de supposées poussées cachées de COVID à l’argumentation que les jeunes en vacances dans ces États contractaient le virus et le ramènent à leurs états d’origine. Aucune preuve n’a été présentée pour étayer cette spéculation.

L’idée que les gouverneurs républicains pourraient faire un meilleur travail pour répondre à la pandémie et distribuer des vaccins que les gouverneurs démocrates n’a même pas été considérée comme une explication possible de l’écart dans le nombre de cas.

Au lieu de cela, Brock craignait que les politiques des chefs d’État du GOP soient réaffirmées: «Les experts médicaux craignent-ils que cela enhardisse les dirigeants qui ont dit que c’était une bonne idée d’assouplir les restrictions?» Le Dr Neil Gandhi, directeur médical régional de l’hôpital méthodiste de Houston, a averti: «Nous nous inquiétons de savoir s’il y a une tempête parfaite.»

Si les cas diminuaient dans les états bleus et augmentaient dans les états rouges, NBC chanterait probablement: «Nous vous l’avons dit!» Au lieu de cela, avec le contraire qui se produit, le réseau ne peut tout simplement pas accepter que toutes ses inquiétudes concernant le desserrage des restrictions de verrouillage aient pu être erronées.

La perplexité COVID de NBC a été portée aux téléspectateurs par Lincoln et Dove. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux parrainant un tel contenu.

Voici une transcription complète du segment du 8 avril: