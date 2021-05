NBC couvre en fait Chris Cuomo Scandal, ABC et CBS Ignore ⋆ .

Vendredi, l’émission Today de NBC a étonnamment consacré un rapport complet à la controverse qui tourbillonne autour de l’ancre de CNN Chris Cuomo à la suite d’un rapport bombardé du Washington Post selon lequel l’animateur aux heures de grande écoute a participé à des séances de stratégie politique avec son frère, le gouverneur de New York en proie au scandale, Andrew Cuomo. Pendant ce temps, Good Morning America et CBS This Morning d’ABC ont complètement ignoré la violation majeure de l’éthique journalistique.

“Affaire de famille. Du jour au lendemain, le présentateur de CNN, Chris Cuomo, s’excuse en ondes pour avoir participé à des appels stratégiques pour conseiller son frère assiégé, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, sur la façon de gérer son scandale de harcèlement sexuel. a annoncé le co-animateur Savannah Guthrie en haut de l’émission. Après un clip de Cuomo promettant «cela ne se reproduira plus» et admettant son «erreur», Guthrie a noté: “Ce matin, pourquoi CNN dit qu’il ne sera confronté à aucune discipline.”

Quelques minutes plus tard, la correspondante Anne Thompson a commencé son rapport de trois minutes sur le sujet en déclarant: «Habituellement, nous vous apportons les dernières nouvelles de la série de scandales entourant le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, mais ce matin, c’est son jeune frère, Chris, un animateur aux heures de grande écoute de CNN, qui explique.

Elle a écrit un extrait des excuses de Chris Cuomo à l’antenne lors de son émission du jeudi soir: «Du jour au lendemain, Chris Cuomo de CNN a défendu les conseils politiques qu’il a donnés à son frère Andrew, gouverneur de New York, accusé de comportement inapproprié ou de harcèlement sexuel par au moins neuf femmes. Un extrait sonore a couru de Cuomo disant aux téléspectateurs: «Je comprends pourquoi c’était un problème pour CNN. Cela ne se reproduira plus. C’était une erreur.”

Thompson a appelé le parti pris flagrant de l’hôte de CNN: «Mais le jeune Cuomo admet que lorsqu’il s’agit de son frère, il est partial… Il y a moins de deux mois, Chris Cuomo a promis à ses téléspectateurs d’être franc avec eux…. était impliqué.”

Elle a noté «Le bureau du gouverneur a confirmé ce que le Washington Post avait rapporté pour la première fois, à savoir que Chris Cuomo avait rejoint les appels stratégiques avec les assistants du gouverneur sur la manière de répondre au scandale.» S’adressant au journaliste des enquêtes politiques du Washington Post, Josh Dawsey, qui a cassé l’histoire, Thompson s’est demandé: «Chris Cuomo a-t-il fait plus que simplement écouter ces appels?» Dawsey a confirmé: «Oui, Chris Cuomo a donné beaucoup de conseils sur ces appels. Il a pris un ton assez pugiliste, disant à son frère de ne pas démissionner, de repousser les allégations, de ne pas céder, de citer, de ne pas citer, ‘d’annuler la culture’.

Pour conclure le segment, Thompson a cité la réaction de CNN au scandale:

Ce matin, Chris Cuomo insiste sur le fait qu’il n’a jamais influencé la couverture de CNN sur son frère. Dans un rapport, CNN dit que “C’était inapproprié” pour Chris de participer à ces appels», Ce que Chris reconnaît. Il ne participera pas à de telles conversations à l’avenir »….CNN dit que Chris Cuomo ne sera pas sanctionné pour son rôle dans l’élaboration de la défense politique de son frère.

On n’a jamais précisé pourquoi CNN avait décidé qu’aucune mesure disciplinaire ne serait prise contre Cuomo.

Alors que Good Morning America d’ABC n’avait aucun intérêt à ce qu’un collègue des médias enfreigne les principes les plus élémentaires du journalisme, l’émission a eu du temps pour le co-animateur Robin Roberts interviewant le prince Harry et Oprah Winfrey. Malgré un bref extrait des excuses de Cuomo pendant le montage «Eye Opener» de CBS This Morning en haut de l’émission, l’histoire n’a jamais été couverte. Au lieu de cela, l’émission s’est concentrée sur une chasse au trésor créée par un millionnaire excentrique.

Voici une transcription complète du rapport de Thompson du 21 mai sur l’émission Today de NBC: