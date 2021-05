NBC définit “ Annie ” comme le prochain événement musical en direct du réseau ⋆ .

Cette saison des fêtes ne sera pas une vie difficile pour les téléspectateurs car NBC définit Annie comme son événement musical en direct 2021.

Le classique bien-aimé occupera le devant de la scène avec l’aide des producteurs exécutifs Robert Greenblatt et Neil Maron, qui ont produit toutes les comédies musicales en direct de NBC depuis 2013 The Sound of Music Live! et plus récemment Jesus Christ Superstar Live in Concert.

«Alors que nous cherchons à attirer un grand public en direct pour NBC, nous ne pourrions penser à aucun meilleur moyen que de ramener la tradition musicale des fêtes du réseau», a déclaré Susan Rovner, présidente de NBCUniversal Television and Streaming’s Entertainment and Content. «Et il n’y a pas de meilleurs partenaires avec qui faire cela que les incroyables Neil Meron et Bob Greenblatt, qui ont supervisé toutes les comédies musicales en direct pendant les années où il a dirigé NBC.

«Sous leur direction, Annie Live! apportera une nouvelle perspective à ce classique intemporel, couplant une équipe créative dynamique de première classe avec des choix de casting qui feront de cet événement un événement incontournable pour toute la famille », a ajouté Rovner.

Greenblatt était chargé de ramener les comédies musicales en direct à NBC lorsqu’il était président du réseau. “C’est une joie de revenir sur NBC et de produire une nouvelle comédie musicale en direct, une forme que j’ai adoré faire revivre avec mes partenaires Neil Meron et le regretté Craig Zadan”, a déclaré Greenblatt dans un communiqué. «Et nous sommes ravis de travailler avec Susan Rovner et sa nouvelle équipe, car ils partagent notre croyance en la puissance de la télédiffusion pour rassembler les familles pour des événements comme ceux-ci.»

Aucune date de casting ou de première n’a encore été annoncée, mais restez à l’écoute car le grand événement prend forme et soyez assuré que si vous ne pouvez pas attraper Annie Live! pendant sa diffusion, les abonnés de Peacock peuvent se connecter sur la plate-forme pour la regarder le lendemain.

Annie Live !, à venir 2021, NBC

