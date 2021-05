NBC définit la huitième et dernière date de première de la saison ⋆ .

NBC a publié une nouvelle promo pour la huitième et dernière saison de la série comique à succès Brooklyn Nine-Nine, mettant en vedette des moments dans les coulisses avec les acteurs et les images de la série. La vidéo, que vous pouvez consulter dans le lecteur ci-dessous, a également révélé que la saison 8 sera diffusée le jeudi 12 août sur NBC.

Comme indiqué précédemment, en réponse au meurtre de George Floyd, la dernière saison a été réaménagée à plusieurs reprises avec le plan original pour la saison abandonné et retravaillé afin que la comédie policière sur le lieu de travail réponde à la brutalité policière. En outre, le showrunner Dan Goor a précédemment confirmé que la dernière saison couvrirait également la pandémie en cours.

Saison 8 de Brooklyn Nine-Nine suit le 99th Precinct’s Det du NYPD. Jake Peralta (Andy Samberg) et le capitaine Raymond Holt (Andre Braugher) et leurs adorables collègues qui équilibrent leur vie personnelle et professionnelle au cours d’une année difficile.

La série primée met également en vedette Melissa Fumero, qui joue le Sgt. Amy Santiago, une experte en organisation et danse idiote, et Terry Crews, qui joue le gentil lieutenant géant Terry Jeffords. Joe Lo Truglio joue le Det désespérément travailleur. Charles Boyle, Stephanie Beatriz joue la dure et secrète Rosa Diaz, et Joel McKinnon Miller et Dirk Blocker reviennent en tant qu’officiers vétérans Det. Scully et Det. Hitchcock.

Il a été créé, écrit et produit par Dan Goor (Parcs et loisirs) et Michael Schur (Le bon endroit) et produit par Universal Television, 3 Arts Entertainment, Fremulon et Dr. Goor Productions. Goor, Schur, David Miner et Luke Del Tredici sont les producteurs exécutifs.

La série est également diffusée sur Peacock.