La saison des vacances est arrivée et NBC s’assure que les téléspectateurs ont des heures et des heures de films de vacances à regarder pendant qu’ils profitent des festivités de la saison. Début novembre, le réseau a publié le programme complet des offres spéciales de vacances NBC 2021, qui comprend des diffusions de tout, des classiques des vacances comme C’est une vie merveilleuse à une nouvelle émission spéciale animée par Kelly Clarkson.

Le programme des vacances du réseau a officiellement débuté fin novembre avec A Saturday Night Thanksgiving le 24 novembre. Cela a été suivi du 95e défilé de Thanksgiving de Macy et de l’exposition canine nationale présentée par Purina le jour de Thanksgiving. La programmation devrait se poursuivre jusqu’en novembre et en décembre avec la diffusion de l’histoire intemporelle de Frank Capra, It’s a Wonderful Life, que NBC devrait diffuser deux fois en décembre, y compris la veille de Noël. La programmation comprend également deux versions différentes de The Grinch, la toute nouvelle Annie Live !, Christmas in the City de Michael Bublé et même Kelly Clarkson Presents When Christmas Comes Around, qui verra Clarkson rejointe par des invités spéciaux, dont son co-acteur The Voice. la star Ariana Grande ainsi que Brett Eldredge, Jay Leno, Melissa McCarthy, Leslie Odom Jr. et Amy Poehler.

Dans un communiqué de presse annonçant le programme, Jen Neal, vice-présidente exécutive, Entertainment Live Events, Specials et E! News, NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré : « NBC est depuis longtemps la destination définitive pour les programmes de vacances nouveaux et classiques, et cette saison présente notre programmation la plus dynamique et la plus étendue à ce jour. Des favoris de la famille comme Noël au Rockefeller Center au très attendu ‘ Annie Live !’, ce sera sûrement une fête inoubliable, de Thanksgiving jusqu’au jour de l’An. » Continuez à faire défiler pour voir la programmation complète de NBC pour les vacances 2021.

Novembre (déjà diffusé)

Un Thanksgiving en direct du samedi soir

Quand : mercredi 24 novembre, de 21 h à 23 h

« Des croquis mémorables sur le thème de Thanksgiving des 47 saisons de SNL. »

95e défilé de Thanksgiving de Macy

Quand : Jeudi 25 novembre, de 9h à 12h (répétition à 14h)

« La procession annuelle de ballons à hélium géants, de chars fantastiques, de fanfares, de groupes de performance, de célébrités, de clowns et du seul et unique Père Noël diffusé depuis New York. »

Exposition canine nationale présentée par Purina

Quand : jeudi 25 novembre, 12h-14h (répéter le 27 novembre à 20h)

« Animé par John O’Hurley de Seinfeld et Dancing with the Stars. David Frei, « le doyen des commentateurs d’expositions canines », le rejoindra au micro. »

Comment le Grinch a volé Noël

Quand : vendredi 26 novembre, 20h-20h30 (répéter le 25 décembre à 20h)

« Le dessin animé classique de 1966 mettant en vedette la voix de Boris Karloff dans le rôle du Grinch. »

5 couchages de plus jusqu’à Noël

Quand : vendredi 26 novembre, 20h30-21h

« Jimmy Fallon transforme son livre pour enfants le plus vendu en un spécial animé aux heures de grande écoute. »

Les vacances des trolls en harmonie

Quand : vendredi 26 novembre, 21h-21h30

« Les choses prennent une tournure inattendue lors du premier échange annuel de cadeaux des fêtes secrètes de Trolls Kingdom. »

1er décembre – 4 décembre

89e Noël annuel au Rockefeller Center

Quand : Mercredi 1er décembre de 20h à 22h

« Un spécial qui annonce l’arrivée des vacances avec de la musique, des surprises étoilées et l’illumination du plus célèbre sapin de Noël au monde. »

Kelly Clarkson présente à l’approche de Noël

Quand : mercredi 1er décembre de 22 h à 23 h (répéter le 15 décembre à 22 h)

« Kelly Clarkson organise une émission spéciale pour les Fêtes mettant en vedette sa propre musique, des duos passionnants et des invités spéciaux. »

Annie en direct !

Quand : jeudi 2 décembre de 20 h à 23 h (répéter le 20 décembre à 20 h)

« Cette année, l’ajout à la tradition de NBC des comédies musicales de vacances primées. L’événement télévisé revisitera l’histoire bien-aimée d’Annie. Interprété en direct de New York, le casting de stars comprend Harry Connick Jr., Nicole Scherzinger, Taraji P. Henson, Tituss Burgess, Jane Krakowski et Celina Smith dans le rôle d’Annie. »

C’est une vie magnifique

Quand : samedi 4 décembre de 20 h à 23 h (répéter le 24 décembre à 20 h)

« Les diffusions annuelles du réseau du classique de bien-être avec Jimmy Stewart. »

6 déc. – 16 déc.

Le Noël de Michael Bublé dans la ville

Quand : Lundi 6 décembre, 22h-23h (répéter le 22 décembre à 22h)

« Michael Bublé revient sur NBC pour célébrer le 10e anniversaire de son album en tête des charts, « Christmas », avec un nouveau spécial vacances qui est un mélange de comédie, de musique et, bien sûr, l’esprit de Noël. »

Un Noël très Chrisley

Quand : Mercredi 15 décembre, 21h30-22h

« Après une série de gaffes et de dérives des Fêtes, la famille Chrisley a besoin d’un miracle de Noël pour sauver le grand jour. »

Kelly Clarkson présente à l’approche de Noël

Quand : mercredi 15 décembre à 22h (diffusion en reprise)

« Kelly Clarkson organise une émission spéciale pour les Fêtes mettant en vedette sa propre musique, des duos passionnants et des invités spéciaux. »

L’Oréal Paris Femmes de Valeur

Quand : Jeudi 16 décembre, 20h-21h

« Une émission spéciale télévisée présentant les histoires inspirantes de 10 femmes dont la ténacité et le courage mènent à un changement significatif. »

20 déc. – 222 déc.

Annie en direct !

Quand : Lundi 20 décembre à 20h (diffusion en reprise)

« Cette année, l’ajout à la tradition de NBC des comédies musicales de vacances primées. L’événement télévisé revisitera l’histoire bien-aimée d’Annie. Interprété en direct de New York, le casting de stars comprend Harry Connick Jr., Nicole Scherzinger, Taraji P. Henson, Tituss Burgess, Jane Krakowski et Celina Smith dans le rôle d’Annie. »

Illumination présente : Le Grinch du Dr Seuss

Quand : Mercredi 22 décembre, 20h-22h

« Un Grinch grincheux exprimé par Benedict Cumberbatch complote pour gâcher Noël pour tous les Whos de Whoville. »

Le Noël de Michael Bublé dans la ville

Quand : mercredi 22 décembre à 22h (diffusion en reprise)

« Michael Bublé revient sur NBC pour célébrer le 10e anniversaire de son album en tête des charts, « Christmas », avec un nouveau spécial vacances qui est un mélange de comédie, de musique et, bien sûr, l’esprit de Noël. »

24 décembre – 25 décembre (veille de Noël et jour de Noël)

Messe du réveillon de Noël

Quand : vendredi 24 décembre, 23h30-1h00

« Une messe dirigée par le pape François depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. »

C’est une vie magnifique

Quand : vendredi 24 décembre à 20 h (diffusion en reprise)

« Les diffusions annuelles du réseau du classique de bien-être avec Jimmy Stewart. »

Comment le Grinch a volé Noël

Quand : samedi 25 décembre à 20 h (diffusion en reprise)

« Le dessin animé classique de 1966 mettant en vedette la voix de Boris Karloff dans le rôle du Grinch. »

janvier

La célébration du Nouvel An de la Rose Parade présentée par Honda

Quand : samedi 1er janvier de 11 h 30 à 13 h HE / 8 h 30 à 10 h HP

« Des milliers de fans du défilé applaudissent les chars couverts de roses et les fanfares lors des festivités annuelles du Nouvel An à Pasadena. »

