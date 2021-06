NBC Gawks au faible moral des flics après avoir attisé la haine ⋆ 10z viral

Dans le cadre de leur série “Future of the Force” lundi, NBC Nightly News et le présentateur Lester Holt ont pris du recul pour admirer leur travail pratique, admirant à quel point le moral des services de police du pays était “au plus bas”. Bien sûr, cela survient après que le réseau a passé plus d’un an à attiser la haine des flics, à soutenir le financement du mouvement policier, à dénoncer les flics protégeant leur vie et à éditer de manière trompeuse des preuves d’un juste usage de la force pour protéger un civil.

“Après un an de troubles, de plus en plus de policiers quittent leur emploi. Et beaucoup disent que le moral s’est effondré“, annonça Holt, comme s’il n’avait rien à voir avec ça.

Le correspondant Gabe Gutierrez a déposé sans ironie son rapport de Portland, Oregon, qui a vu des terroristes d’Antifa essayer de tuer des policiers en les piégeant dans le palais de justice fédéral et en essayant de le brûler :

Depuis juillet dernier, au moins 115 officiers de Portland ont quitté la force en démissionnant ou en prenant leur retraite. Il en reste à peine 800. Pas plus tard que la semaine dernière, des membres de l’équipe d’intervention rapide de la ville ont démissionné de l’unité après qu’un officier a été accusé de force excessive lors d’une manifestation l’année dernière.

“Nuit après nuit après nuit. Les affrontements à Portland ont été incessants. Et de nombreux policiers se sont sentis ciblés», a-t-il noté à propos de la violence. Mais comme NewsBusters l’a rapporté à l’époque, NBC n’en voulait pas et essayé de cacher la vérité de leurs téléspectateurs. NBC a même affirmé qu’il y avait “pas d’explication” pour pourquoi la police arrêtait les membres d’Antifa et ignoré un cache de munitions trouvées.

De retour lundi, Gutierrez a également expliqué que «C’est un problème qui a explosé à l’échelle nationale. Plusieurs villes ont fait face à des appels pour financer la police. D’autres ont réduit leurs budgets en raison de COVID. De plus en plus d’officiers disent qu’ils se sentent vilains comme jamais auparavant.“

En fait, NBC était responsable d’une partie de cette méchanceté. En novembre de l’année dernière, NBC était en colère les adjoints de ce shérif du comté de Brevard, en Floride, n’ont pas laissé un adolescent les écraser avec une voiture, tuant le conducteur. Et ils s’est ouvertement moqué du fait les flics ont été la cible de fusillades l’été dernier et ont minimisé l’importance d’un flic se faisant tirer dessus au visage. Et la loi et l’ordre de NBC : le crime organisé dépeint les flics comme des sadiques là-bas, ciblant des innocents.

Le réseau était également un grand partisan du financement de la police. En début juin, ils ont essayé d’utiliser le double langage orwellien suggérer « defund the police » ne signifiait pas defund the police. Et ils pensaient que c’était inhabituel que le président Trump a continué à défendre la police.

“Une enquête menée auprès d’environ 200 services de police révèle que les départs à la retraite ont augmenté de 45 % et les démissions de 18 % par rapport à l’année précédente.“, a poursuivi Gutierrez. “Sargent Jake Verhalen à Folsom, en Californie, a déclaré que la mort de Floyd s’était répercutée sur des départements plus petits comme le sien, où le recrutement de nouveaux officiers devient beaucoup plus difficile.“

Peut-être que la lutte avec la rétention et le recrutement avait à voir avec la façon dont les flics étaient décrits même lorsqu’ils faisaient quelque chose d’héroïque. Comme quand NBC a modifié de manière trompeuse un appel au 911 et a refusé de montrer une arme pour donner l’impression qu’un officier de Columbus, dans l’Ohio, n’était pas justifié de tuer un agresseur potentiel à quelques centimètres de la mort.

Heureusement, NewsBusters était sur l’affaire.

