NBC Hypes Fantaisie de gauche de l’État de DC, Dem Power Grab ⋆ .

Vendredi, l’émission Today de NBC a décidé de perdre près de quatre minutes et demie de temps d’antenne à promouvoir un fantasme de gauche conçu pour donner au Parti démocrate une majorité permanente au Sénat – faisant de Washington, DC un État. La décision législative étant une prise de pouvoir partisane flagrante et inconstitutionnelle a été passée sous silence, alors que le segment se concentrait sur les points de discussion du DNC pour vendre le plan politique.

«Le 51e État? Une Chambre divisée vote en faveur de l’octroi du statut d’État à Washington, DC, une étape majeure dans un mouvement de plusieurs décennies ». La co-animatrice Savannah Guthrie a annoncé en haut de l’émission, avant d’admettre qu’elle était «confrontée à une rude bataille au Sénat». Quelques minutes plus tard, le correspondant Hallie Jackson entretenait l’illusion qu’il y avait une chance que cela se produise réellement: «Les démocrates veulent changer cela. Ils disent, pour donner une voix aux gens. Mais les républicains le décrivent comme une prise de pouvoir politique. Tout cela crée une impasse pour un État. »

Le rapport enregistré a commencé avec Jackson proclamant: «Depuis 60 ans, 50 États, mais le Congrès est maintenant sur le point d’en ajouter un autre.» À la suite d’un discours du chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, déclarant que «l’État de DC est une idée dont le moment est venu», le journaliste a continué à faire semblant:

La Chambre adoptant un projet de loi qui ferait de Washington, dans le district de Columbia, l’État de Washington Douglass Commonwealth, l’honneur de l’abolitionniste Frederick Douglas. Le maire serait le nouveau gouverneur, et les 700 000 personnes et plus vivant à Washington, qui paient déjà le plus d’impôts fédéraux par habitant, obtiendraient le droit de vote fédéral, y compris deux nouveaux sénateurs.

Elle n’a évoqué que brièvement la véritable motivation des démocrates: “Cela signifierait presque certainement deux démocrates de plus, étant donné les tendances politiques de DC, avec le GOP intensément opposé à la création d’un État.” Un clip a été autorisé du membre du Congrès républicain de l’Arizona Andy Biggs, mettant en garde: «Le soutien des démocrates concerne vraiment, HR-51, la partisanerie démocrate, le pouvoir démocrate.»

Plutôt que de continuer à examiner les motifs suspects des démocrates, Jackson a plutôt tenté de distraire en ridiculisant d’autres arguments du GOP contre l’État de DC:

Elle s’est ensuite tournée vers l’appâtage cynique de la course: «Les démocrates qualifient cela de racisme à peine voilé.» Un extrait sonore a suivi du membre du Congrès démocrate de New York, Mondaire Jones, qui a lancé cette attaque ignoble contre le sénateur Cotton: «Je n’avais aucune idée qu’il y avait autant de syllabes dans le mot« blanc ».»

Jackson a finalement trouvé le temps de mentionner le fait que l’État de Washington viole la Constitution, bien qu’elle l’ait présenté comme une simple revendication de la droite: «Quant aux pères fondateurs, certains conservateurs disent qu’ils n’ont jamais voulu que la capitale nationale devienne un État.»

Rattachant plus de justifications du Parti démocrate, Jackson a vanté:

À la suite du rapport de Jackson, Guthrie s’est tourné vers le modérateur de Meet the Press, Chuck Todd, et s’est demandé: «Alors qu’en est-il, avec ce mouvement vers la création d’un État, est-ce qu’il y a un élan? Où voyez-vous cela à partir d’ici? » Todd s’est engagé dans la formulation de vœux libéraux car il a prédit que DC et Porto Rico deviendraient des États dans 10 ans:

Regardez, il a de l’élan. Pas cette année, mais j’appelle cela l’élan de cette décennie. Et je pense que le chemin vers l’État de Washington passe en fait par les Caraïbes. Il passe par Porto Rico. Et en fait, le mouvement pour l’État de Porto Rico prend de l’ampleur… Alors regardez, ça n’arrivera pas cette année, mais je pense que nous allons voir un nouveau drapeau, probablement avec deux autres étoiles dessus, probablement par la fin de cette décennie. Je pense que l’élan est là. Un État entièrement latino, un État à majorité latino à Porto Rico, un État à majorité afro-américaine dans le district. Je pense que ça va arriver.

La tentative des démocrates de rejeter la Constitution simplement pour atteindre le lâche objectif politique de gagner deux sénateurs supplémentaires devrait être accueillie avec scepticisme et mépris par tout journaliste honnête. C’est dommage que NBC n’en emploie pas.

Voici une transcription complète du segment du 23 avril:

7 h 10 HE

SAVANNAH GUTHRIE: Et maintenant au débat qui se déroule à Washington sur le sort de la capitale nationale. Craig se joint à nous avec cette histoire ce matin. Salut, Craig.

CRAIG MELVIN: Salut, Savannah, Hoda, bonjour. Bonjour à vous aussi. La Chambre a maintenant adopté un projet de loi visant à faire du district le 51e État du pays. Mais un combat majeur se profile désormais au Sénat. Le correspondant principal de NBC à Washington, Hallie Jackson, nous rejoint de Washington avec plus. Hallie, bonjour.

HALLIE JACKSON: Craig, bonjour à vous. Vous connaissez bien cette ville, vous savez que DC est plus que le National Mall et les monuments, elle regorge de quartiers réguliers comme celui-ci. Tous sont un peu différents, mais avec une chose en commun. Tellement courant, c’est sur les plaques d’immatriculation: «Fiscalité sans représentation». Les démocrates veulent changer cela. Ils disent, pour donner une voix aux gens. Mais les républicains le décrivent comme une prise de pouvoir politique. Tout cela crée une impasse pour un État.

[ON-SCREEN HEADLINE: Battle Over DC Statehood; House Approve Bill That Could Make Capital 51st State]

Depuis 60 ans, 50 États, mais le Congrès est maintenant sur le point d’en ajouter un autre.

SEN. CHUCK SCHUMER [D-NY]: L’état de DC est une idée dont le temps est venu.

JACKSON: La Chambre adoptant un projet de loi qui ferait de Washington, dans le district de Columbia, l’État de Washington Douglass Commonwealth, l’honneur de l’abolitionniste Frederick Douglas. Le maire serait le nouveau gouverneur, et les 700 000 personnes et plus vivant à Washington, qui paient déjà le plus d’impôts fédéraux par habitant, obtiendraient le droit de vote fédéral, y compris deux nouveaux sénateurs. Cela signifierait presque certainement deux démocrates de plus, étant donné les tendances politiques de DC, le GOP étant intensément opposé à la création d’un État.

REPRÉSENTANT. ANDY BIGGS [R-AZ]: Le soutien des démocrates concerne vraiment, HR-51, la partisanerie démocrate, le pouvoir démocrate.

JACKSON: Certains républicains soutiennent que DC est trop petit.

REPRÉSENTANT. NANCY MACE [R-SC]: DC ne serait même pas considéré comme un district parlementaire singulier.

JACKSON: Il y a plus de monde que le Vermont ou le Wyoming. Certains ont fait valoir que DC n’était pas le Wyoming.

SEN. TOM COTON [R-AR]: Le Wyoming est un État ouvrier bien équilibré.

JACKSON: Les démocrates qualifient cela de racisme à peine voilé.

REPRÉSENTANT. MONDAIRE JONES [D-NY]: Je n’avais aucune idée qu’il y avait autant de syllabes dans le mot «blanc».

JACKSON: Et un républicain a fait valoir ceci:

REPRÉSENTANT. JODY HICE [R-GA]: DC serait le seul État – le seul État sans aéroport, sans concession automobile.

JACKSON: DC a des concessionnaires automobiles, et la Constitution ne les mentionne pas de toute façon. Quant aux pères fondateurs, certains conservateurs disent qu’ils n’ont jamais voulu que la capitale nationale devienne un État.

SEN. JOHN KENNEDY [R-LA]: Quiconque connaît un livre de droit d’un catalogue de J. Crew sait qu’il est inconstitutionnel.

DEL. ELEANOR HOLMES NORTON [D-D.C.]: Il n’y a rien dans la Constitution qui dit que le District ne peut pas devenir un État.

JACKSON: Si cela se produit, DC aurait le pourcentage le plus élevé de résidents noirs du pays. Les principaux démocrates considèrent que l’État est une question de droits civils, et les partisans comprennent l’administration Biden, environ la moitié de tous les électeurs du pays et de nombreux habitants du district.

HOMME NON IDENTIFIÉ [D.C. RESIDENT]: Cela me donne l’impression de me faire voler un droit que je devrais avoir.

FEMME NON IDENTIFIÉE [D.C. RESIDENT]: J’ai l’impression que ma voix au Congrès n’est pas représentée.

JACKSON: Il y a aussi la composante de sécurité que les démocrates soulignent, disant que DC devrait être en mesure de prendre ses propres décisions sur des choses comme la Garde nationale, quelque chose qui est survenu, en particulier, après le siège du Capitole le 6 janvier. Mais en fin de compte, à cause de l’opposition, à cause de la lutte au Sénat, à moins qu’il n’y ait une sorte de changement de règles dans cette chambre, vous n’aurez probablement pas à manquer pour acheter un drapeau américain repensé de si tôt, Savane.

GUTHRIE: Très bien, Hallie, merci. Pour en savoir plus sur cela et sur les autres gros titres politiques à Washington, faisons appel à Chuck Todd. Chuck, c’est bon de te voir. Alors qu’en est-il, avec ce mouvement vers l’État, at-il un élan? Où voyez-vous cela partir d’ici?

CHUCK TODD: Écoutez, il y a un élan. Pas cette année, mais j’appelle cela l’élan de cette décennie. Et je pense que le chemin vers l’État de Washington passe en fait par les Caraïbes. Il passe par Porto Rico. Et en fait, le mouvement pour la création d’un État de Porto Rico a pris de l’ampleur, et cela a en fait des alliés républicains. Donc, dans ce qui va se passer ici, et j’ai parlé avec le gouverneur de Porto Rico il y a quelques mois, dans mon podcast, à ce sujet, il veut travailler avec le district, si vous voulez, les mêmes personnes qui organisent. Parce qu’à bien des égards, il y a plus d’ouverture à droite, en particulier avec les sénateurs républicains de Floride, pour l’État de Porto Rico. Alors regardez, ça n’arrivera pas cette année, mais je pense que nous allons voir un nouveau drapeau, probablement avec deux autres étoiles dessus, probablement d’ici la fin de cette décennie. Je pense que l’élan est là. Un État entièrement latino, un État à majorité latino à Porto Rico, un État à majorité afro-américaine dans le district. Je pense que ça va arriver.

GUTHRIE: Nous allons vérifier avec vous la prochaine décennie, Chuck.

TODD: J’apprécie cela.

