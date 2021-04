NBC mentionne la crise frontalière de Biden à Bush, puis frappe GOP à la place ⋆ .

En regardant l’interview de l’émission Today de NBC avec l’ancien président George W. Bush mardi, les téléspectateurs pourraient penser que le Parti républicain contrôlait Washington plutôt que les démocrates. Alors que la co-animatrice Hoda Kotb a fait allusion à la crise massive de l’immigration illégale à la frontière sous la surveillance du président Joe Biden, elle a exhorté à plusieurs reprises l’ancien président à réprimander le GOP à la place.

«Je regarde ces beaux portraits de ces immigrants et ensuite je pense à d’autres images qui me dérangent tellement,» Kotb a fait remarquer pendant la séance en direct, faisant référence à la fois au nouveau livre de portraits de Bush qu’il a peint d’immigrants américains et aux images de la crise humanitaire qui se déroule à la frontière sud des États-Unis. Elle a cité des cas particulièrement inquiétants de mineurs non accompagnés: «… Souviens-toi du petit garçon de 10 ans qui errait, pleurait… Ou des enfants de 2 et 3 ans qui ont été largués juste au-dessus de la clôture.

Kotb a demandé avec frustration: «Je veux dire, je pensais juste à ces images et je n’arrête pas de penser, par exemple, pourquoi ne pouvons-nous pas faire les choses correctement?»

En réponse, Bush a analysé le sujet et souligné les échecs du gouvernement:

J’ai parlé à un responsable de la patrouille frontalière là-bas, dans le secteur sud, l’un des problèmes que nous avons en ce moment est que de nombreux agents des forces de l’ordre, les agents de la patrouille frontalière sont retirés du devoir de s’occuper des enfants et, vous savez, de garder les hôpitaux. Et cela montre simplement qu’il y a une réelle pénurie de main-d’œuvre et de concentration là-bas.

Cependant, plutôt que de poser des questions sur la mauvaise gestion évidente de la crise par le président Biden, Kotb a plutôt pressé Bush de critiquer les républicains: «Mais je pensais que vous aviez dit quelque chose d’intéressant dans une interview il y a quelques jours, et je paraphrase, mais vous avez dit en parlant de la réforme de l’immigration que vous n’êtes pas sûr que vos collègues républicains écoutent. Pourquoi pas?”

En partie, Bush a souligné que les démocrates étaient également coupables de politisation: «Certains d’entre eux ne sont pas à cause de la politique. Et certains collègues démocrates n’écoutaient pas quand j’étais président parce que vous pouvez marquer des points politiques avec cette question.

Encore une fois, Kotb a refusé de reconnaître que les démocrates étaient en faute de quelque manière que ce soit, se concentrant exclusivement sur le GOP: “Eh bien, d’accord, si vous deviez décrire le Parti républicain, tel que vous le voyez aujourd’hui, comment le décririez-vous?” Bush a fourni la réponse qu’elle cherchait: «Je la décrirais comme isolationniste, protectionniste et, dans une certaine mesure, nativiste. Kotb s’est emparé des commentaires et a suivi: “Es-tu déçu?”

Quelques instants plus tard, l’animateur du matin de NBC a imaginé l’idéal des médias libéraux d’un candidat républicain à la présidentielle – un démocrate:

D’accord, laissez-moi vous donner un candidat hypothétique pour 2024, d’accord? Ce républicain hypothétique est pro-immigration, pro-un chemin vers la citoyenneté pour les travailleurs sans papiers, et pro-DACA, contrôle des armes à feu pro-raisonnable et financement pro-éducation pour les écoles publiques, cette personne a-t-elle une chance? Ou ce républicain – ce républicain aurait-il une chance en 2024?

Bush a d’abord accepté son hypothétique, mais a ensuite clarifié:

Je pense que cela dépend de l’accent mis … Je pense que «pro-immigration» n’est pas la bonne façon de le dire. Je pense que l’application des frontières avec une touche de compassion. C’est comme ça que je le dirais. Parce que pro-immigration signifie essentiellement: «Ouvrons simplement les frontières». Et personne n’est vraiment pour ça. Et vous ne pouvez pas avoir un pays qui a des frontières ouvertes.

Kotb a noté à Bush: “Maintenant, j’ai l’impression que vous vous êtes fait un devoir de ne pas critiquer vos prédécesseurs…. Avez-vous déjà été tenté?”

Tout en niant avoir jamais voulu s’exprimer publiquement et défendre son bilan, Bush a admis avoir parfois été tenté de critiquer les présidents qui l’avaient suivi. Lorsque Kotb a demandé: «Quelque chose que vous voulez partager?», Bush a laissé entendre à quel prédécesseur il pensait: «Quelqu’un en particulier? Non, je pense que je vais bien. Si je le faisais, Michelle Obama ne serait peut-être pas mon amie.

Au moins Kotb a mentionné le fait qu’il y avait une crise frontalière. Lors d’une interview avec Bush pour CBS Sunday Morning, la présentatrice de Evening News Norah O’Donnell a complètement ignoré la situation désastreuse. Au lieu de cela, comme Kotb, elle a utilisé l’échange avec Bush pour prendre des coups contre les «voix les plus stridentes» du Parti républicain sur l’immigration.

Les médias n’ont aucun intérêt à tenir les démocrates responsables de quoi que ce soit – même lorsqu’ils contrôlent toutes les branches du gouvernement. Au lieu de cela, les journalistes prétendent simplement que les républicains sont au pouvoir et essaient de les blâmer pour des choses qui ne vont pas sous la surveillance d’un président démocrate et du Congrès démocratique.

Voici une transcription de l’échange du 20 avril:

8 h 17 HE

HODA KOTB: Parlons immigration une seconde. Et je regarde ces beaux portraits de ces immigrés et puis je pense à d’autres images qui me dérangent tellement. Cela – souvenez-vous du petit garçon de dix ans …

GEORGE W. BUSH: Est-ce que je l’ai déjà fait.

KOTB:… qui errait, pleurait à travers le – oui, vous pouvez l’imaginer. Ou les enfants de deux et trois ans qui ont été jetés juste au-dessus de la clôture. Je veux dire, je pensais juste à ces images et je n’arrête pas de penser, par exemple, pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela correctement?

BUSH: Eh bien, vous savez, il est difficile pour les Américains de comprendre – et je ne peux pas vraiment comprendre – pourquoi une mère devient si désespérée ou comment une mère devient si désespérée qu’elle est prête à mettre ses enfants entre les mains d’un coyote, un contrebandier. Et donc il y a eu beaucoup de dévastation en Amérique centrale, des bouleversements politiques, des tremblements de terre, des gangs et des barons de la drogue, et les gens sont totalement intimidés. Et donc ils affluent vers notre frontière.

Le système a vraiment besoin d’être réformé et corrigé. Je pense que deux choses aideront à atténuer cela. L’un est un processus d’asile qui est plus robuste. En d’autres termes, la frontière est actuellement débordée et il faut plus de juges et plus de tribunaux pour que les gens puissent avoir une audience équitable. Et deuxièmement, nous devons changer les visas de travail. Il y a beaucoup d’emplois qui sont vides et il y a beaucoup d’emplois à pourvoir. Et pourtant, il y a des gens prêts à travailler dur pour y parvenir. Et je pense donc qu’une combinaison de ces deux éléments contribuerait à atténuer une partie de la frontière.

J’ai parlé à un responsable de la patrouille frontalière là-bas, dans le secteur sud, l’un des problèmes que nous avons en ce moment est que de nombreux agents des forces de l’ordre, les agents de la patrouille frontalière sont retirés du devoir de s’occuper des enfants et, vous savez, de garder les hôpitaux. Et cela montre simplement qu’il y a une réelle pénurie de main-d’œuvre et de concentration là-bas.

KOTB: Eh bien, vous êtes tellement passionné par cela.

BUSH: Je suis passionné.

KOTB: Vous faites du lobbying, évidemment, par ce livre, vous faites du lobbying pour cela. Mais je pensais que vous aviez dit quelque chose d’intéressant dans une interview il y a quelques jours, et je paraphrase, mais vous avez dit en parlant de la réforme de l’immigration que vous n’êtes pas sûr que vos collègues républicains écoutent. Pourquoi pas?

BUSH: Certains d’entre eux ne sont pas à cause de la politique. Et certains collègues démocrates n’écoutaient pas quand j’étais président parce que vous pouvez marquer des points politiques avec la question. Et donc une partie du but du livre est d’élever le discours et de rappeler à nos concitoyens la – vous savez, la beauté de l’Amérique qui attire les gens qui échappent à la tyrannie ou à l’oppression ou qui veulent simplement une occasion de leur offrir une vie meilleure. .

Et aujourd’hui, nous jurons dans un groupe de citoyens qui étaient en première ligne de la pandémie, dont beaucoup, et qui n’étaient même pas citoyens des États-Unis.

KOTB: Ouais.

BUSH: C’est un beau pays que nous avons, et pourtant, ce n’est pas beau quand nous condamnons, appelons les gens des noms et effrayons les gens à propos de l’immigration. Il est facile d’effrayer une partie de l’électorat et j’essaie d’avoir une voix différente.

KOTB: Eh bien, d’accord, si vous deviez décrire le Parti républicain, tel que vous le voyez aujourd’hui, comment le décririez-vous?

BUSH: Je le décrirais comme isolationniste, protectionniste et, dans une certaine mesure, nativiste.

KOTB: Êtes-vous déçu?

BUSH: Eh bien, ce n’est pas exactement ma vision, mais vous savez, je ne suis qu’un vieil homme qu’ils ont mis au pâturage, alors. Juste un simple peintre.

KOTB: Un simple peintre. D’accord, laissez-moi vous donner un candidat hypothétique pour 2024, d’accord?

BUSH: D’accord.

KOTB: Ce républicain hypothétique est pro-immigration, pro-un chemin vers la citoyenneté pour les travailleurs sans papiers, et pro-DACA, contrôle des armes à feu pro-raisonnable et financement pro-éducation pour les écoles publiques, cette personne a-t-elle une chance? Ou ce républicain – ce républicain aurait-il une chance en 2024?

BUSH: Bien sûr, ouais.

KOTB: Vous pensez?

BUSH: Je pense que oui. Je pense que cela dépend de l’accent mis. Je pense que si l’accent est mis sur l’intégrité et la décence et que l’on essaie de travailler pour résoudre les problèmes, je pense que la personne a une chance, oui.

KOTB: Il semble que vous –

BUSH: Au fait, je pense que «pro-immigration» n’est pas la bonne façon de le dire. Je pense que l’application des frontières avec une touche de compassion.

KOTB: Oh, d’accord.

BUSH: C’est comme ça que je le dirais.

KOTB: Très bien, c’est un bon –

BUSH: Parce que pro-immigration signifie essentiellement: «Ouvrons simplement les frontières». Et personne n’est vraiment pour ça. Et vous ne pouvez pas avoir un pays qui a des frontières ouvertes.

KOTB: C’est vrai. Maintenant, j’ai l’impression que vous avez mis un point d’honneur à ne pas critiquer vos prédécesseurs.

BUSH: C’est vrai.

KOTB: Avez-vous déjà été tenté?

BUSH: Je suppose que la première étape est que j’ai déjà été tenté de me défendre publiquement? Et la réponse est non.

KOTB: Non?

BUSH: Pas vraiment. Je veux dire, écoute, je suis sorti. Et non, je n’ai pas – ouais, je suppose que je l’ai été, bien sûr.

KOTB: Avez-vous quelque chose à partager?

BUSH: Quelqu’un en particulier? Non, je pense que je vais bien. Si je le faisais, Michelle Obama ne serait peut-être pas mon amie.

(…)