NBC modifie de manière trompeuse l’appel au 911, la vidéo Bodycam de la police tirant pour cacher un couteau brandissant un adolescent ⋆ .

NBC “Nightly News” a édité de manière trompeuse l’appel au 911 et les images d’une fusillade mortelle impliquée par la police dans son segment du mercredi soir pour cacher que l’adolescente qui a été abattue accusait une autre fille avec un couteau.

Dans la vidéo originale de la caméra corporelle publiée peu de temps après la fusillade, Ma’Khia Bryant, 16 ans, est montrée en train de courir sur une autre fille avec l’arme mortelle. L’officier répondant à la scène peut être entendu appeler tout le monde à descendre plusieurs fois avant de tirer quatre coups de feu dirigés sur Bryant.

L’audio présenté dans l’une des émissions les plus populaires de NBC, cependant, a omis des parties de l’appel au 911 comportant des appels frénétiques à l’aide de personnes qui affirmaient qu’une fille «essayait de nous poignarder». Au lieu de cela, NBC a choisi un extrait audio rapide de quelqu’un disant: “Nous avons besoin d’un policier ici maintenant.”

En contraste frappant, CBS Evening News a montré la partie importante de l’appel 911. «Ces filles adultes ici essayent de nous combattre, essayent de nous poignarder», dit l’appelant.

Ils ralentissent également la vidéo et zooment sur le couteau dans la main de l’attaquant. pic.twitter.com/izvXaUH6Ki – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 22 avril 2021

Alors que d’autres médias d’entreprise ont tenu à noter le couteau dans la main de Bryant, zoomant parfois et figeant la vidéo où elle la montrait brandissant l’arme, NBC l’a simplement passée sous silence et a simplement déclaré que les autorités affirmaient: “ Elle menaçait les autres avec un couteau.”

“Les images de la caméra corporelle montrent un couteau au sol”, a déclaré NBC, montrant une capture d’écran d’un couteau gisant dans l’allée sur les lieux.

Alors qu’ABC et CBS ont mis en évidence le couteau dans la main de l’attaquant, c’est ainsi que NBC l’a mis en évidence. Par terre. pic.twitter.com/5v9odEuOIj – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 22 avril 2021

Le refus de NBC de présenter toutes les preuves fait suite à un récit sans preuves créé par les médias, les militants et même la Maison Blanche selon lequel cette fusillade était à motivation raciste.

«Elle était une enfant», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. «Nous savons que la violence policière a un impact disproportionné sur les populations et les communautés noires et latino-américaines et que les femmes et les filles noires, comme les hommes et les garçons noirs, connaissent des taux plus élevés de violence policière.»

Plus tôt cette semaine, CBS News a recadré des images de caméras corporelles montrant un garçon de 13 ans tenant une arme à feu avant d’être mortellement abattu par la police de Chicago en mars. La vidéo publiée ce mois-ci semble montrer Toledo tenant une arme quelques instants avant qu’il ne soit abattu, mais CBS News a publié un clip sur son site Web et sa page Twitter qui a rogné des parties des images montrant l’arme à feu présumée de l’adolescent.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.