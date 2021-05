NBC ne diffusera pas les Golden Globes en 2022 après le rapport du Times HFPA ⋆ .

Pendant des années, NBC a présenté les Golden Globe Awards comme «la fête de l’année à Hollywood». Lundi, le réseau a annoncé que, pour l’instant du moins, la fête était terminée.

Pour couronner des mois d’intensification de la controverse déclenchée par une enquête du Times sur la Hollywood Foreign Press Assn., Le groupe minuscule mais puissant qui distribue les Golden Globe Awards, NBC a déclaré lundi qu’elle ne diffuserait pas l’émission, un précurseur clé des Oscars, en 2022.

La HFPA avait du mal à contenir une crise croissante depuis la publication de l’enquête du Times qui a mis en lumière une série d’irrégularités éthiques et financières présumées et a révélé que l’organisation ne comptait aucun membre noir. Le rapport du 21 février a déclenché un nombre croissant de critiques de la part de Time’s Up et de personnalités influentes de l’industrie, notamment la réalisatrice Ava DuVernay et la productrice de télévision Shonda Rhimes.

Se battant pour sauvegarder les Globes et leur existence même, la HFPA a annoncé une série de réformes radicales la semaine dernière, notamment l’augmentation de 50% de ses effectifs historiquement insulaires au cours des 18 prochains mois, en mettant l’accent sur le recrutement de membres noirs.

Mais les propositions tant attendues n’ont guère apaisé la controverse, un certain nombre des plus grands acteurs d’Hollywood – y compris Netflix, Amazon Studios, Warner Bros.et HBO – affirmant ces derniers jours qu’ils ne travailleraient pas avec le HFPA avant des changements plus significatifs. ont été adoptés.

Après deux mois de soutien public à la HFPA dans un effort pour préserver la viabilité d’une émission diffusée depuis 1996, NBC a finalement conclu que la situation était intenable.

«Nous continuons de croire que la HFPA est engagée dans une réforme significative», a déclaré le réseau dans un communiqué. «Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023. »

Cette décision marque un renversement de fortune incroyablement rapide pour l’association de journalistes étrangers, vieille de près de 80 ans, qui occupait un perchoir d’influence majeure à Hollywood malgré des années de critiques sur sa légitimité, sa crédibilité et son éthique et une série de scandales. et les poursuites. En un seul coup, la décision de NBC de retirer les Globes d’un endroit clé en tant que précurseur des Oscars va refaire tout le paysage des récompenses dans un avenir prévisible.

“Indépendamment de la prochaine date de diffusion des Golden Globes, la mise en œuvre des changements transformationnels aussi rapidement – et aussi soigneusement que possible – reste la priorité absolue de notre organisation”, a déclaré la HFPA dans un communiqué. «Nous invitons nos partenaires de l’industrie à s’asseoir à la table pour travailler avec nous sur la réforme systémique qui se fait attendre depuis longtemps, tant dans notre organisation que dans l’industrie en général.»

Une coalition d’agences de publicité de premier plan, qui s’était alliée à Time’s Up et à d’autres groupes de défense, notamment Colour of Change et GLAAD, pour faire pression pour des réformes, a publié une déclaration applaudissant la décision du réseau.

«La profondeur et la portée des changements nécessaires nécessitent du temps et une concentration soutenue», lit-on dans la déclaration. «Nous devons nous assurer que la révision par l’organisation de sa gouvernance, de son éthique et de sa méthodologie les plus fondamentales reflète les idéaux valables sur lesquels l’organisation a été fondée à l’origine.

«C’est un moment déterminant pour Hollywood», a déclaré Tina Tchen, présidente de Time’s Up. «Aujourd’hui, nous avons l’occasion de reconnaître qu’en nous prononçant contre un système de récompenses puissant mais profondément imparfait, nous pouvons commencer à réinventer une industrie plus équitable.»

La décision de NBC est intervenue peu de temps après l’annonce que Warner Bros.et HBO suivaient l’exemple de Netflix et d’Amazon Studios pour couper les liens avec le HFPA. Alors que les salles de cinéma commencent à rouvrir et que la saison des récompenses de l’année prochaine approche, beaucoup d’Hollywood sont devenus impatients de la réponse du HFPA à la crise, qui a été largement critiquée comme tâtonnante et sourde et qui comprenait un certain nombre de revers embarrassants, y compris le départ inattendu de un consultant en diversité a été engagé pour aider le groupe à naviguer dans la situation.

«Bien que nous saluions l’approbation par les membres de la HFPA du plan de transition vers une réforme radicale, nous ne pensons pas que le plan aille assez loin dans la résolution des problèmes. [breadth] de nos préoccupations, et votre calendrier ne rend pas compte du besoin immédiat par lequel ces problèmes doivent être traités », ont déclaré les dirigeants de WarnerMedia dans une lettre adressée dimanche au président de la HFPA, Ali Sar. «WarnerMedia Studios and Networks continuera de s’abstenir de tout engagement direct avec la HFPA, y compris des conférences de presse sanctionnées et des invitations à couvrir d’autres événements de l’industrie avec des talents, jusqu’à ce que ces changements soient mis en œuvre.

Faisant écho aux critiques de Time’s Up et de la coalition des publicistes qui a lancé un boycott du groupe à la mi-mars, ainsi qu’aux déclarations fulgurantes publiées ces derniers jours par les A-listers Scarlett Johansson et Mark Ruffalo, WarnerMedia a trop souvent critiqué l’association des journalistes. négligeant les projets dirigés par les Noirs. La lettre citait également «des questions racialement insensibles, sexistes et homophobes» des membres de la HFPA lors de conférences de presse.

«Pendant trop longtemps, des demandes d’avantages, de faveurs spéciales et de demandes non professionnelles ont été adressées à nos équipes et à d’autres acteurs de l’industrie», a déclaré WarnerMedia. «Nous regrettons qu’en tant qu’industrie, nous nous sommes plaints, mais avons largement toléré ce comportement jusqu’à présent.»

La controverse sur le manque de membres noirs de la HFPA a éclipsé les Globes de cette année, qui ont vu ses notes chuter à un niveau record, chutant de plus de 60% par rapport à la télédiffusion de 2020, un effondrement de l’audience qui a encore érodé la position de la HFPA. Le groupe a accordé à NBC une remise d’environ 20 millions de dollars pour atténuer la perte, selon une personne familière avec l’accord qui n’était pas autorisée à commenter.

Le contrat de la HFPA avec NBC a explosé ces dernières années, versant de l’argent dans les coffres de l’association. L’année dernière, l’organisation a retiré 27,4 millions de dollars du réseau, contre 3,64 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017, selon un document budgétaire.

Alors que la HFPA a accru sa philanthropie ces dernières années, l’enquête du Times a révélé qu’elle avait également canalisé de l’argent vers ses propres membres d’une manière qui, selon certains experts fiscaux, pourrait aller à l’encontre des directives de l’Internal Revenue Service. Au cours de l’exercice qui s’est terminé en juin 2020, la HFPA a payé 1,929 million de dollars à ses membres pour siéger à des comités et effectuer d’autres tâches. La HFPA, qui compte 86 membres, a déclaré que ses pratiques de rémunération étaient conformes aux pratiques des autres organisations à but non lucratif et approuvées par des consultants externes.

Notoirement agité et lié par des statuts restrictifs, le HFPA avait eu du mal à répondre à la crise, qui a été exacerbée le mois dernier après que l’ancien président de huit mandats Phil Berk a envoyé un e-mail à tous les membres du groupe qui qualifiait Black Lives Matter de «haine raciste mouvement.” Deux jours plus tard, Berk a été expulsé du groupe.

De nombreux membres se sont sentis aveuglés par les critiques, arguant en interne que leur association, qui comprend des membres de pays du monde entier, était déjà diversifiée.

Bien que beaucoup à Hollywood aient longtemps critiqué les pratiques du HFPA, les attitudes à l’égard du groupe ont commencé à se durcir suite à sa réponse aux appels à la réforme, a déclaré un dirigeant de studio de haut niveau qui n’était pas autorisé à commenter publiquement. «Le voir mis à nu, ainsi que leur nature impénitente, a inversé la tendance», a déclaré l’exécutif. «Le HFPA ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il y avait une opportunité pour eux de renverser la vapeur et de se repentir et de reconnaître leurs problèmes, mais au lieu de cela, vous avez eu une attitude selon laquelle ils étaient la partie lésée.

Dans les coulisses, a déclaré l’exécutif, de nombreuses conversations ont eu lieu entre les studios, Time’s Up et une coalition de publicistes alors que la crise faisait boule de neige.

La HFPA a tenté de continuer à réserver des projections et à aligner l’accès aux étoiles qui représentent sa force vitale, pour se heurter à un mur de résistance, alors que les studios cherchaient de plus en plus à donner la priorité à leurs propres relations avec les talents par rapport aux avantages que les Globes conféraient historiquement en tant que un outil de marketing précieux.

Au sein de la HFPA, l’humeur des membres est devenue de plus en plus apocalyptique et déconcertée ces derniers jours alors qu’Hollywood se retournait contre l’organisation. Un membre actuel, qui a refusé de parler officiellement par crainte de représailles, a qualifié l’attitude de nombreux membres lors d’une réunion de la semaine dernière de «désespérée» et de «panique s’infiltrant».

Avec l’annulation de la télédiffusion des Globes 2022, il reste à voir si le HFPA – qui a vu son émission de récompenses rebondir sur les réseaux dans le passé après des scandales – sera en mesure de se refaire et de réparer ses relations avec Hollywood à temps pour les télédiffusions de 2023.

Mais l’absence des Globes historiquement alcoolisés et festifs lors de la saison des récompenses de l’année prochaine aura probablement un effet énorme. En plus de gagner des millions de dollars par an en publicité pour NBC, les Globes ont longtemps fourni aux studios un moyen de booster leurs films sur la route des Oscars.

Certains pensent que les dommages causés aux Globes en tant que marque pourraient toutefois s’avérer irréparables. Signe de la gravité de ces dégâts, Tom Cruise – un acteur depuis longtemps synonyme de célébrité hollywoodienne – a rendu ses trois trophées Globes à la HFPA, a rapporté Deadline.

