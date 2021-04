NBC News édite des images de Michael Myers pour donner l’impression qu’il ne fait que remettre des fleurs aux habitants de la ville ⋆ .

de l’abeille de Babylone:

NEW YORK, NY – NBC News a été filmé en train de monter des images du meurtrier notoire Michael Myers pour sortir son couteau ensanglanté et le faire paraître beaucoup moins menaçant.

La station de nouvelles semble avoir édité le couteau de toutes les images de Myers traquant et tuant les habitants de la ville et donne l’impression qu’il ne fait que leur donner des fleurs. Maintenant, les images donnent l’impression que Myers se dirige vers des gens qui réagissent de manière excessive et essaie maladroitement de leur donner des fleurs, mais au lieu de cela, continue de frapper les fleurs contre leur poitrine alors qu’ils comprennent mal son geste réconfortant.

NBC News a défendu la décision de rédaction, disant qu’ils voulaient juste encadrer les choses de manière juste et équitable et appeler M. Myers un «meurtrier de masse psychotique des profondeurs de l’enfer» serait raciste et discriminatoire.

