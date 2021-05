NBC Peacock déploie la prise en charge des profils sur Android, iOS

Environ un an après sa sortie en juillet dernier, NBC ajoute enfin la prise en charge d’une fonctionnalité de base sur sa plate-forme de streaming. Aujourd’hui, Peacock ajoute la prise en charge des profils sur Android et iOS parmi d’autres plates-formes.

Une mise à jour d’application disponible sur Android et iOS aujourd’hui prend en charge les profils utilisateur sur Peacock, permettant aux familles de partager le même compte mais de diviser leurs listes de surveillance, leur historique de visualisation et leurs recommandations en fonction de l’utilisateur actuel. Il s’agit d’une fonctionnalité courante pour les plates-formes de streaming avec Netflix, Disney +, HBO Max, Hulu et d’autres prenant en charge les profils utilisateur. Peacock, cependant, n’a pas cette fonctionnalité depuis son lancement.

Lorsque vous ouvrez l’application Peacock après l’arrivée de la prise en charge du profil, vous serez guidé tout au long du processus d’ajout d’au moins un profil utilisateur pour le propriétaire du compte, avec des informations telles que l’âge, le sexe, le nom et une photo de profil. Peacock comprend une collection d’images de ses différentes marques, y compris des personnages de The Office, Parks and Rec, Psych, Brooklyn Nine-Nine, Law & Order, etc.

Un profil Enfants est également pris en charge et activé par défaut. Jusqu’à présent, nous avons confirmé que la fonctionnalité est disponible sur Android et iOS avec la dernière mise à jour ainsi que sur le Web. La fonctionnalité est également en direct sur l’application Android TV maintenant, mais elle n’était pas présente sur Apple TV, même avec une nouvelle installation d’application.

La question brûlante, bien sûr, est de savoir combien de profils Peacock prend en charge. La bonne nouvelle? Le même nombre que tout le monde – six. Cela inclut le propriétaire du compte et le compte enfant par défaut, mais vous pouvez supprimer ce compte enfant et l’échanger contre un profil normal si vous le souhaitez.

Hier encore, nous avons signalé que Peacock avait ajouté la prise en charge du son surround 5.1 à son application Android TV.

Plus sur Peacock:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’actualités: