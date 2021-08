NBC Peacock : Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau service de streaming

Lancé officiellement en juillet 2020, le service de streaming Peacock de NBC propose des milliers d’heures de programmation de divertissement, comprenant des films et des séries télévisées classiques, des chaînes organisées, une couverture sportive en direct et un accès gratuit le lendemain aux séries actuelles, avec des publicités limitées. Vous pouvez également passer à un forfait Premium mensuel pour encore plus de contenu exclusif.

Que vous souhaitiez essayer Peacock ou que vous vouliez simplement savoir comment il se compare à d’autres plates-formes, nous avons ce qu’il vous faut. Voici tout ce que vous devez savoir sur Peacock.

Qu’est-ce que le paon ?

La plate-forme complète Peacock de NBC se distingue de tous les autres services de streaming en offrant aux utilisateurs un niveau gratuit financé par la publicité. Le niveau gratuit comprend l’accès à environ les deux tiers de la bibliothèque de Peacock – environ 13 000 heures de programmation financée par la publicité – y compris une sélection limitée de films, d’actualités, de sports en direct et de clips de style sketch. En comparaison, le niveau financé par la publicité de Hulu coûte 6 $.

Combien coûte Paon ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

En plus du niveau gratuit, Peacock propose un niveau Premium financé par la publicité pour 5 $ par mois, ce qui augmente la bibliothèque de contenu à 20 000 heures. Le plan Premium Plus de premier plan coûte 10 $ par mois et propose 20 000 heures de contenu sans interruption. Les deux forfaits de niveau Premium incluent un accès le lendemain aux saisons en cours de toutes les séries NBC, un accès anticipé aux émissions de fin de soirée et un accès étendu à Peacock Originals.

Dans quels pays Peacock est-il disponible ?

Peacock n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et dans les territoires américains suivants : Samoa américaines, Guam, îles Mariannes du Nord, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Cependant, NBC a promis lors du lancement qu’elle s’efforce de “donner aux consommateurs un large accès à Peacock sur les appareils Web, mobiles et de télévision connectée”. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles NBCUniversal prévoyait d’étendre le service au Royaume-Uni dans un proche avenir.

Jusqu’à ce que NBC étende le service, les téléspectateurs en dehors des États-Unis qui souhaitent profiter des offres sur Peacock devront accéder à la plate-forme de streaming à l’aide d’un VPN, qui vous permet de crypter votre connexion Internet et de contourner certaines restrictions internationales tout en gardant vos informations sécurisées.

Quels appareils prennent en charge Peacock ?

Peacock est désormais disponible sur Apple TV, Google Chromecast, Roku, iPhone/iPad, navigateurs Web, téléphone/tablette Android, Android TV, Xbox, VIZIO Smart TV, Samsung Smart TV et LG Smart TV.

Bien que l’application Peacock n’était pas initialement disponible sur les appareils Amazon TV, elle est désormais disponible sur l’ensemble de la gamme Fire TV de la marque, y compris les téléviseurs Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick Lite et Fire TV Smart. Il convient toutefois de souligner que le service de streaming manque toujours sur Nintendo Switch.

Si vous prévoyez d’accéder à PeacockTV.com via un navigateur, le service de streaming est également compatible avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables Chrome OS, macOS et Windows.

Plateforme Peacock Téléphones/tablettes Android ✔️ Android TV ✔️ Chromecast ✔️ iOS et iPadOS ✔️ Apple TV (avec tvOS 13 ou supérieur) ✔️ Tablettes Fire ✔️ Appareils FireTV ✔️ Roku (certains modèles) ✔️ Xbox One/X/S ✔️ PlayStation 4/5 ✔️ Nintendo Switch ❌ Smart TV Samsung via AirPlay

LG

VIZIO

Sony Bravia

Xfinity Flex

Navigateurs Xfinity X1 Chrome 75+ (Windows/Mac)

Firefox 88+ (Windows/Mac)

MS Edge 80+ (Windows/Mac)

et Safari 12+ (Mac)

Selon la section FAQ de Peacock, la plate-forme n’est pas disponible pour le streaming en 4K. Cela étant dit, NBCUniversal a déclaré qu’il prévoyait d’inclure cette qualité de diffusion en continu à un moment donné dans le futur.

Quels sont les émissions et les films sur Peacock ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Parmi le contenu auquel les abonnés de Peacock ont ​​accès, il y a des séries NBC classiques, comme The Office et Law & Order, et de nouveaux originaux de Peacock, tels que les versions redémarrées de Saved By the Bell et Punky Brewster et la toute nouvelle série à succès Girls5Eva. Une sélection de séries diffusées à l’origine sur CBS, Showtime, The CW et BET est également diffusée sur Peacock. Comme indiqué ci-dessus, les utilisateurs qui optent pour les niveaux Premium ou Premium Plus auront accès à plus de contenu.

En ce qui concerne le contenu cinématographique, Peacock abrite également une programmation tournante de 700 films Universal et Paramount, y compris les franchises John Wick, Harry Potter et American Pie.

La gamme impressionnante de couvertures sportives en direct et à la demande est unique aux trois niveaux de la plate-forme Peacock. Plus précisément, les abonnés peuvent diffuser des épisodes de talk-shows sportifs tels que The Dan Patrick Show, The Rich Eisen Show et Brother From Another.

Alors que YouTube TV et Hulu + Live TV proposent également une sélection de programmes en direct, Peacock est le hub exclusif des États-Unis pour les matchs de Premier League en direct et les rediffusions à la demande. Actuellement, 175 matchs par saison de Premier League sont exclusifs à Peacock.

Sports sur Peacock

NBC a également annoncé précédemment que ses niveaux Peacock Premium et Premiuim Plus seront le hub de diffusion en continu pour une couverture étendue des Jeux olympiques, y compris des compétitions nationales et internationales en direct et à la demande de sept sports olympiques d’hiver : ski alpin, ski de fond, freestyle épreuves de ski, snowboard, combiné nordique, saut à ski et biathlon.

D’autres contenus liés au sport sur le service de streaming incluent la couverture des Jeux paralympiques, l’US Open, l’US Women’s Open et le golf Ryder Cup, ainsi que les Lost Speedways et In Deep with Ryan Lochte, hébergés par Dale Earnhardt, Jr..

À partir de mars 2021, les abonnés de Peacock ont ​​eu accès à tout le contenu produit par le réseau WWE, qui fait désormais partie de la plate-forme de streaming. Bien que certains épisodes soient accessibles au niveau gratuit, la plupart des programmes du réseau WWE ne sont disponibles que pour les abonnés Peacock Premium et Premium Plus.

Les membres Premium ont également accès à des événements à la carte en direct comme Wrestlemania et SummerSlam dans le cadre de leur abonnement amélioré. De plus, le niveau Premium Plus sans publicité, qui coûte 9,99 $ par mois, inclut la possibilité de regarder certains titres hors ligne.

Chaînes thématiques sur Peacock

Source : Keegan Prosser / Android Central

La plus grande différence entre Peacock et ses concurrents est peut-être que la plate-forme de NBC propose des “chaînes” de télévision. Ces chaînes ne sont pas des flux directs en direct, mais fonctionnent comme des flux thématiques organisés avec une programmation plus courte ou des épisodes complets d’émissions qui ont déjà été diffusées à la télévision.

Un exemple serait la chaîne Today All Day, une extension numérique de l’émission quotidienne du matin de NBC et qui combine des clips d’émission avec des segments exclusifs à Peacock mettant en vedette les animateurs Today. Les abonnés verront également des chaînes organisées centrées sur The Office, SNL et Keeping Up With the Kardashians, entre autres séries.

Limites de compte, profils et contrôles parentaux

En plus d’être compatible avec divers appareils de diffusion en continu, Peacock permet aux abonnés de diffuser du contenu sur jusqu’à trois appareils différents. Peacock permet également à chaque compte d’héberger jusqu’à six profils distincts, afin que les individus d’un foyer puissent adapter leur profil à leurs préférences de streaming.

Les abonnés de Peacock ont ​​la possibilité de limiter les émissions de télévision et les films auxquels les enfants peuvent accéder en définissant des contrôles parentaux. Accédez simplement à la section Paramètres et activez la fonction de contrôle parental. Il vous sera ensuite demandé de créer un code PIN, qui sera requis avant que le contenu égal ou supérieur à la classification liée à l’âge que vous avez sélectionnée puisse être consulté.

Nouveau client? Essayez Peacock gratuitement

Peacock est définitivement le nouveau venu en matière de services de streaming. Bien que la bibliothèque de contenu de Peacock soit considérablement plus petite que celle de Netflix, Disney + et Amazon, le fait qu’une grande partie soit disponible gratuitement en fait un concurrent. Même Hulu ne propose pas cela. L’accès exclusif aux séries populaires de NBC, ainsi qu’à la couverture sportive en direct, aident également Peacock à se démarquer.

Au-delà du niveau gratuit Peacock, les clients Comcast Xfinity et COX peuvent accéder à Peacock Premium sans frais supplémentaires. NBC offre également aux abonnés potentiels de Peacock la possibilité d’essayer les niveaux Premium ou Premium Plus dans le cadre d’un essai gratuit de 7 jours. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page d’accueil de PeacockTV.com et de sélectionner “Démarrer l’essai gratuit de 7 jours”.

J’aime le diffuser, le diffuser

paon

Vos émissions et films préférés en un seul endroit

Peacock est le bon service pour les téléspectateurs qui cherchent à revoir des séries classiques de NBC, comme The Office et Law & Order, ainsi que des talk-shows de fin de soirée, des sports, etc.

