NBC pourrait perdre un événement sportif majeur

NBC est sur le point de perdre l’un des événements sportifs de renom qu’il a laissé sur le réseau. Alors que la NFL est revenue il y a des années, NBC Sports a beaucoup perdu de la MLB à la NBA. Maintenant, leur couverture des courses de chevaux pourrait s’éloigner de l’une des plus grandes courses de l’année.

Les Belmont Stakes changent potentiellement de mains pour Fox Sports, selon Michael McCarthy de Front Office Sports. NBC perdra son contrat actuel en 2022, manquant le troisième match de la Triple Couronne après 11 ans. NBC sera toujours le foyer du Kentucky Derby et du Preakness, McCarthy notant à quel point Belmont ne recueille pas autant de jus sans un prétendant à la triple couronne.

NBC contrôle les droits de Belmont Stakes depuis 11 ans. Même s’il est sur le point de les perdre pour rivaliser avec Fox Sports, NBC conservera les droits de Kentucky Derby + Preakness Stakes. Le Belmont ne génère pas autant de jus que les deux autres à moins qu’il n’y ait un concurrent Triple Crown. – Michael McCarthy (@MMcCarthyREV) 3 décembre 2021

Pour rendre la chose plus sûre, l’accord imminent de Fox Sports comprendrait un « parrainage de plusieurs millions » avec Fox Bet Sportsbook. NBC a conservé le Derby et Preakness pendant des années, le Belmont s’étant initialement séparé en raison du retrait de la New York Racing Association d’un accord global avec la Triple Couronne.

L’exclusivité semble être le prochain grand pari des entreprises médiatiques du monde du sport. Selon The Streamable, ils sont populaires en raison du pouvoir des événements en direct pour amener les gens à s’asseoir à travers des publicités. Paramount+ a rattrapé les droits des ligues de football à travers le monde, ESPN+ a la LNH et la crosse, tandis que Prime Video sera bientôt en conversation avec la NFL.

La décision semble toujours être une victoire, victoire pour les deux parties. NBC abandonnerait le pot-pourri de notation qui accompagne le Belmont chaque année. Fox gagnerait un événement de renom à promouvoir et à utiliser avec ses autres divisions pour attirer les fans.

La Triple Crown est le premier championnat de courses de chevaux aux États-Unis en dehors de la Breeder’s Cup. Cela commence le premier samedi de mai avec le Kentucky Derby, un événement médiatique annuel qui fait sortir des célébrités et des chapeaux de fantaisie qui ne représentent probablement pas votre fan de courses de chevaux typique. Puis le Preakness arrive deux semaines plus tard dans le Maryland, où le tableau principal semble se dérouler au sommet de Port-o-Johns au lieu de la course sur piste. Belmont, qui est la plus longue des courses, gêne toujours le vainqueur des deux premières courses. Si aucun cheval ne peut remporter les trois victoires, l’intérêt s’effondre.

Fox trouvera-t-il des gains, cependant, grâce à l’accent mis sur le jeu ? C’est certainement suffisant à lui seul pour attirer les fans de jeu et leurs manières.