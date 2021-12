NBC prépare un autre remake

Les remakes et les redémarrages sont plus courants que jamais à Hollywood en ce moment. Qu’il s’agisse de redonner vie à une série classique ou d’adapter une série d’un autre marché, les réseaux et les streamers adorent répondre sur la propriété intellectuelle existante (et éprouvée). NBC a fait la une des journaux d’Hollywood cette semaine pour sa dernière adaptation d’une émission déjà existante. Comme indiqué dans Deadline vendredi, NBC développe Honor, une nouvelle émission télévisée basée sur le succès suédois Heder. (« Heder » en suédois se traduit par « honneur » en anglais.)

L’émission suit quatre femmes qui s’occupent d’affaires judiciaires autour d' »un crime brutal, d’un mystère en spirale et d’une découverte choquante sur la vérité qui menace de démêler leurs vies très soigneusement construites ». Tout cela est fait au nom de « l’opprimé, privé de ses droits et impuissant ». Sur le papier, cela ressemble à un drame qui conviendrait parfaitement au réseau qui abrite à la fois les franchises Law & Order et One Chicago.

Carol Mendelsohn est le fer de lance du projet ; elle est surtout connue en tant que showrunner de CSI: Crime Scene Investigation et exécutive produisant ses retombées CSI: Miami, CSI: NY et CSI: Cyber ​​(en plus de CSI). Cette émission est sous l’accord global d’Universal Television avec sa société, Carol Mendelsohn Productions. Mendelsohn, notamment, tentait également de faire diffuser un autre drame juridique, Law & Order: For the Defence, sur NBC. Cependant, le projet, un effort conjoint avec Dick Wolf, a été abandonné par le réseau.

Jamie Pachino (Chicago PD, Halt and Catch Fire) écrit l’émission et sera également producteur exécutif. Mendelsohn et Julie Weitz sont également producteurs exécutifs, tout comme Maria Bello et Chris Philip et Karine Martin de Starlings Television. Cependant, l’actrice du NCIS et des urgences ne serait pas la vedette de la série à ce stade.

Heder est diffusé sur le service de streaming Viaplay via la distribution d’Eccho Rights (qui est également impliqué dans Honor). L’actrice Sofia Helin a créé le spectacle original. Chose intéressante, Helin est connue pour son rôle dans The Bridge, un drame suédois qui a été adapté dans de nombreux pays. Une version américaine diffusée sur FX pendant deux saisons entre 2013 et 2014.

On ne sait pas quand/si Honor tirera sur un pilote, et encore moins s’il parviendra à être diffusé. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour des mises à jour continues sur le projet.