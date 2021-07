NBC rend trop difficile de regarder les matchs en direct

in

L’équipe américaine de basket-ball masculin a débuté sa course aux Jeux olympiques de Tokyo hier avec une défaite décevante contre la France qui a eu de nombreux fans écrasant l’équipe pour avoir subi leur première défaite aux Jeux olympiques depuis 2004.

Mais pendant le match, de nombreux fans ont eu un autre problème : essayer de trouver le jeu sur leur téléviseur.

NBC a pris la décision commerciale de mettre les matchs de basket-ball masculins américains sur Peacock Premium, leur service de streaming qui nécessite un paiement mensuel de 4, 99 $. Sur leur site Web, ils présentent un tas de contenus intéressants que vous pouvez regarder sur leur service gratuit Peacock et, à la fin, mentionnent la mise à niveau de 4,99 $ pour regarder les cerceaux pour hommes.

Rien ne dit les Jeux olympiques comme une grande entreprise qui fouille dans vos poches pour de l’argent afin que vous puissiez regarder les Jeux olympiques !

Les cerceaux pour hommes américains sont le seul sport qui est sur le service premium. Il existe d’autres façons de voir les matchs en direct, comme certains fans l’ont fait remarquer à Richard Deitsch de l’Athletic que vous pouvez regarder sur l’application des Jeux olympiques en vérifiant votre service de câble et votre mot de passe et en sautant à travers quelques cerceaux.

De plus, NBC a diffusé plus tard le match de dimanche à la télévision, ce qui est stupide car nous sommes en 2021 et tout le monde savait déjà ce qui s’était passé dans le match.

NBC essayant d’obtenir des abonnés à son service premium pendant les Jeux olympiques est à la fois grossier et gourmand. Ces matchs de basket-ball devraient être diffusés en direct et gratuitement sur la chaîne principale de NBC. Nous ne devrions pas avoir à chercher des moyens de le regarder sur une application ou de débourser plus d’argent pour un service de streaming que nous annulerions probablement après la fin des Jeux olympiques.

Je sais ce que vous pensez aussi – nous n’avons pas manqué grand-chose hier parce que l’équipe a été terrible dans sa défaite contre la France. Mais c’est ce qui rend cette équipe intéressante ! Depuis que les pros ont commencé à jouer aux Jeux olympiques, nous avons surtout vu les équipes américaines remporter de grandes victoires (sauf en 2004 lorsqu’elles ont remporté le bronze).

L’équipe de cette année a eu quelques difficultés avant les Jeux et doit maintenant rebondir après une horrible défaite d’ouverture. Ce sera amusant de voir comment ils se regroupent et comment ils répondent aux défis auxquels ils seront confrontés plus tard sur la route à Tokyo.

Mais ce ne sera pas amusant d’essayer de regarder ces matchs en direct.

Merci NBC. Bon produit.

Coups rapides : Incroyables photos de plongeon synchronisé… Doncic bat presque le record des Jeux olympiques… Meilleurs agents libres de la LNH… Et plus encore.

– La plongée synchronisée a eu lieu ce week-end à Tokyo et ces photos de l’événement sont tellement cool.

– Luka Doncic a failli battre un record olympique avec 48 points lors de ses débuts torrides en Slovénie.

– Mary Clarke classe les 20 meilleurs agents libres de la LNH.

– Alors que les camps d’entraînement de la NFL commencent, voici les 12 équipes qui n’ont jamais remporté de Super Bowl.

– Ce robot qui s’enfonçait dans des tirs lointains lors d’une pause dans un match de basket aux Jeux olympiques était assez fou.

– Cette vidéo sauvage de Tom Brady lançant des ballons de football sur une machine Jugs est-elle réelle ?

