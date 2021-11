NBC renouvelle le drame de science-fiction populaire pour la saison 2

Bonne nouvelle pour les fans de science-fiction : NBC a renouvelé son drame de première année La Brea pour une deuxième saison. La Brea a été l’un des grands succès de la saison télévisée 2021-2022, devenant la nouvelle émission n ° 1 parmi les 18-49 ans et attirant plus de 47 millions de téléspectateurs sur le réseau et les plateformes numériques selon TV Insider.

La Brea se déroule à Los Angeles et une famille est plongée dans une nouvelle réalité étrange et incertaine lorsqu’un énorme gouffre s’ouvre et engloutit des centaines de personnes. Les survivants se retrouvent dans une sorte de monde souterrain primitif et cherchent désespérément à remonter à la surface pendant que leurs proches trouvent un moyen de les faire sortir. Natalie Zea et Eoin Macken sont les vedettes.

Bien que le spectacle soit définitivement un concept élevé, Macken aime le ramener à la dynamique familiale en son cœur. « C’est un drame familial. Cela me rappelle Indiana Jones, avec Harrison Ford et Sean Connery et comment la chose principale était leur relation père-fils », a déclaré l’acteur de Merlin à Collider. « C’est ce qui a permis à l’histoire de continuer. Ce type d’émission ne fonctionne que si vous vous souciez des personnages et de cet arc familial. Cela permet au reste de se dérouler tout autour d’eux. Vous ne pouvez même pas comprendre ce qui se passe, alors vous êtes juste là pour le trajet et la chose la plus importante est juste de l’ancrer dans cette connexion avec Zyra [Gorecki]. Nous avons ce voyage tout au long du spectacle et, de notre point de vue, c’est ce qui lui a donné une base et aussi ce qui le mène à bien. »

En fin de compte, Macken pense que les téléspectateurs deviennent accros à l’échelle massive de La Brea autour de l’unité familiale. « Nous avions deux unités en marche tout le temps. Nous avions cette énorme équipe », a expliqué Macken à Collider. « Les producteurs et l’équipe ont fait un travail incroyable. Il y avait tellement de gens qui travaillaient là-dessus parce que c’est énorme. Créer quelque chose comme ça, le rendre épique, le garder intéressant, donner à tous les personnages une base, puis faire ressembler et sonner comme il l’a fait, c’est une production massive. L’équipe que nous avions en Australie était tout simplement incroyable. C’est la chose que les gens ne comprennent pas parfois, combien de personnes sont impliquées pour que ça se passe comme ça. «