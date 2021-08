NBC retire l’émission du programme après une épidémie de diarrhée

Après avoir engagé 18 millions de dollars dans l’émission, NBC ne diffusera pas du tout Ultimate Slip-N-Slide cet été après le report de la production en raison d’une épidémie de Giardia en juin. Le minuscule parasite peut provoquer la giardiase, et l’un des symptômes comprend la diarrhée. Le spectacle devait débuter le dimanche 8 août après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo, mais il est devenu clair au début du mois dernier qu’il n’allait pas être prêt.

Lundi, NBC a déclaré à The Wrap qu’Ultimate Slip-N-Slide ne serait pas diffusé avant la fin de l’été. Le producteur de réseau et de séries Universal Television Alternative Studio espère toujours trouver un nouvel endroit pour terminer le tournage du jeu télévisé élaboré. Les comédiens Bobby Moynihan et Ron Funches, qui n’ont pas contracté de Giardia, ont été embauchés pour animer la série.

La production sur Ultimate Slip-N-Slide est suspendue depuis le 2 juin, avec sept semaines de tournage déjà terminées et seulement cinq jours pour tourner. Plus de la moitié du personnel de l’émission a été infecté lors d’une épidémie de giardia, qui aurait causé des cas de “diarrhée explosive terrible”. La série était tournée dans un décor isolé à Simi Valley, en Californie, dont la construction a coûté 6 millions de dollars.

Au moins une personne testée positive pour la giardia et plusieurs autres ont présenté des symptômes de giardiase, notamment des crampes, de la fatigue et de la diarrhée. Bien que les tests de l’eau de la piscine à toboggans, du camion-citerne, de l’étang, du puits et des lavabos des toilettes aient tous été négatifs pour Giardia, un test de suivi a révélé que le parasite se trouvait dans la saleté de la propriété. Cela signifiait qu’il était impossible de filmer au même endroit, alors les producteurs ont commencé à en chercher un nouveau. Pendant ce temps, les éditeurs d’Universal Television essayaient de reconstituer une saison sans les cinq derniers jours de tournage avant que le studio et NBC ne décident finalement de reporter l’intégralité de l’émission.

Après la publication des premiers rapports sur la situation le 12 juin, Funches a plaisanté à ce sujet. “J’ai l’impression que personne dans ma famille ne savait que j’étais dans la comédie jusqu’à ce que quelqu’un ait la diarrhée dans mon parc aquatique”, a tweeté la star de Harley Quinn. “Alors PENultimate Slip-N-Slide”, a plaisanté le comédien Paul F. Thompkins. “Wow. C’est votre propre peuple”, a répondu Funches à Thompkins. “Que diriez-vous de nous concentrer sur toutes les personnes que nous avons jetées sur des toboggans géants qui N’ONT PAS OBTENU LA DIARRHÉE.”

Depuis que NBC a retiré Ultimate Slip-N-Slide de la plage horaire après la cérémonie de clôture, le réseau l’a remplacé par Family Game Night !, une nouvelle émission animée par le couple réel Kristen Bell et Dax Shepard. Leur émission sera ensuite diffusée à 21 h HE les mercredis à compter du 11 août. NBC diffusera également de nouveaux épisodes du jeu télévisé The Wall, à partir du 9 août à 22 h HE.