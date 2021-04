NBC s’appuie sur Biden pour donner une conférence à Tim Scott sur le racisme en Amérique ⋆ .

Le sénateur républicain de Caroline du Sud, Tim Scott, a révélé la gauche radicale pour qui elle était vraiment avec son discours de mercredi après le président Biden au Congrès, y compris sa déclaration selon laquelle «l’Amérique n’est pas un pays raciste». Il a déclenché un tsunami de haine et de racisme de la gauche CNN et MSNBC fustigé et Twitter a laissé «Oncle Tim» la tendance pendant trop longtemps. NBC Nightly News a poursuivi l’attaque de la gauche contre un conservateur noir en demandant au président Biden de faire la leçon à Scott sur ce à quoi ressemblait vraiment le racisme en Amérique.

Dès le taquin d’ouverture, l’ancre Lester Holt attendait avec impatience les commentaires de Biden contre Scott sur la course:

Ce soir également, le premier regard sur notre interview exclusive de NBC News avec le président Biden à l’occasion de son 100e jour au pouvoir dans la foulée de son discours à la nation. Le président prend la route pour vanter ses plans de plusieurs billions de dollars pour la plus grande expansion gouvernementale de l’histoire. Et sa réponse à ce que le sénateur Tim Scott a dit dans sa réfutation républicaine sur le racisme en Amérique.

“En seulement 60 secondes, le retour de bâton sur les commentaires sur la race par le sénateur qui a livré la réfutation républicaine au discours du président Biden. La réponse exclusive du président ce soir», S’est exclamé Holt alors qu’il se rendait à la première pause publicitaire.

Avance rapide jusqu’à la fin du segment et NBC a montré un clip du co-animateur Today Craig Melvin en train de jouer à Biden pour réprimander Scott pour avoir dit la vérité que l’Amérique n’était pas raciste:

CRAIG MELVIN: Il a dit, entre autres, que l’Amérique n’est pas raciste. Vraiment? PRÉSIDENT JOE BIDEN: Non, je ne pense pas que le peuple américain soit raciste. Mais je pense qu’après 400 ans, les Afro-Américains ont été laissés dans la position où ils sont si loin derrière le 8-ball en termes d’éducation, de santé, en termes d’opportunités. [transition] Je pense que le surplomb de tous les Jim Crow et avant cet esclavage a eu un coût et nous devons y faire face.

Le rapport lui-même a été livré par la correspondante en chef de la Maison Blanche, Kristen Welker. «Il est une étoile républicaine montante et un candidat potentiel à la présidentielle. Tim Scott, qui a grandi dans la pauvreté en Caroline du Sud, est ensuite devenu sénateur », a-t-elle déclaré à propos de Scott.

Elle a même semblé élever la haine que Scott a reçue après son discours:

Alors que beaucoup ont fait l’éloge de Scott, d’autres l’ont qualifié de naïf. Pendant des heures, le hashtag «Uncle Tim» a été diffusé sur Twitter avant d’être bloqué. L’expression faisant écho à une insulte raciale, «Oncle Tom», était utilisée pour décrire les Noirs américains qui étaient considérés comme trop respectueux envers les Blancs. Scott claquant les commentaires ce matin.

Bien sûr, alors qu’ils défendaient la position de la gauche raciste selon laquelle Scott ne savait rien du racisme, ils ont refusé de dire aux téléspectateurs comment Scott avait rédigé le projet de loi républicain sur la réforme de la police que les démocrates ont abattu en utilisant l’obstruction systématique, qu’ils affirment maintenant être raciste. . Une saga NBC complètement ignoré.

Quant à ABC’s World News Tonight et CBS Evening News, ils n’ont pas du tout mentionné l’adresse de Scott.

